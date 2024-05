Im Eishockey hat der Schiedsrichter viel zu tun, aber in der Situation wenig Gegenwind zu erwarten. EPA

Wien – Thomas Steiner sieht sich "sehr gerne Handball an. Ein wunderbarer Sport." Mag sein, dass Steiner nicht zuletzt deshalb so angetan ist, weil Handball fast immer sehr straight abläuft. "Wenn der Schiedsrichter im Handball pfeift, legt der Spieler sofort den Ball hin und läuft zurück." Im und vom Fußball ist Steiner, Ex-Referee des Weltverbandes Fifa und Schiedsrichterbeobachter sowie ORF-Experte, ganz anderes gewohnt. "Im Fußball stellt sich einer vor den Ball, damit der Freistoß nicht sofort ausgeführt werden kann. Und da reichen schon zwei, drei Sekunden, damit alle wieder auf ihren Positionen sind und die Defensive wieder, wie man so sagt, sortiert ist."

Im Fußball ist, so hat man den Eindruck, den Protagonisten viel mehr erlaubt als in anderen Sportarten. Und dennoch oder vielleicht auch deshalb werden die Schiedsrichter viel heftiger kritisiert als etwa, um bei aktuellen Beispiel zu bleiben, im Handball oder im Eishockey. Über einen angeblich nicht gegebenen Penalty oder ein angeblich nicht gegebenes Foul können Rapid-Trainer oder Salzburg-Fans tagelang lamentieren.

Macht der Gewohnheit

Wieso fällt Schiedsrichterkritik im Fußball so viel heftiger aus als sonst wo? "Im Fußball hat sich da einiges eingebürgert", ist Steiner überzeugt. "Fragt einmal ehemalige Fußballer, wie die in den 70ern und 80ern mit den Schiedsrichtern geredet haben. Da war es gut, dass kein Mikro in der Nähe war." Vieles habe "mit Vorbildwirkung zu tun", vieles sei "Erziehungssache". Wie diese Erziehung im Fußball aussieht und was da Vorbildwirkung hat? Steiner: "Junge Menschen, die Fußball schauen und vielleicht auch selbst spielen, kriegen mit, dass Schiedsrichter auf dem Spielfeld regelmäßig kritisiert werden." Im Eishockey oder im Handball sei das anders. "Da heißt es: Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche! Und das haben die Spieler von klein auf intus."

Der ehemalige Eishockeystürmer und -Coach sowie TV-Experte Greg Holst bestätigt das. "Es ist die eine Mentalitätssache. Die Frage ist, wie du aufgewachsen bist. Wenn ich im Fußball sehe, wie immer noch viele Spieler vortäuschen, verletzt zu sein, damit der Gegner eine gelbe oder rote Karte bekommt, dann glaube ich das nicht. Wenn du im Eishockey eine Schwalbe machst oder auf dem Eis herumrollst, dann schickt dich dein eigener Trainer unter die Dusche." Im Eishockey, meint Holst, sei generell mehr Respekt gegeben, Respekt vor dem Gegner, Respekt vor den Regeln, also auch Respekt vor den Unparteiischen. Holst: "Wie Spieler im Fußball manchmal mit den Schiris reden und schimpfen, ist unglaublich."

Macht der Sanktion

Im Eishockey greifen die Referees strenger und schneller durch, sagt Holst. Ein Spieler, der einen Referee auch nur verbal attackiere, werde sofort ausgeschlossen. Daran sollte sich der Fußball orientieren. "Wenn es öfter Ausschlüsse gibt, lernen die Spieler, dass sie den Mund halten müssen." Holst weiß, dass ihm selbst in seiner Zeit als Coach des Villacher SV einmal so richtig der Mund so richtig übergegangen ist, im Februar 2006 empörte ihn eine Schiedsrichterentscheidung dermaßen, dass ihm gezählte neun Mal das Wort "fucking" auskam. "Ich musste 500 Euro Strafe zahlen und wurde ein Spiel gesperrt", sagt Holst. "Heute wäre die Strafe viel höher, wahrscheinlich zehn Spiele Sperre."

Der Zweiminutenstrafe gegen Österreichs Eishockeyteam im Finish der WM-Partie gegen die Schweiz empfand auch Holst als ungerecht. Aber dass sich die Aufregung der Schiedsrichter darüber in Grenzen hielt, hat ihn nicht überrascht. "Nachher kannst du eh nichts mehr daran ändern", sagt er, "und das nächste Spiel kommt schnell." Und insgesamt sei die Qualität der Referees deutlich gestiegen, auch in der heimischen ICE Hockey League.

Gepflegter Umgang

Im Handball mag die Qualität der Schiedsrichter schwanken, der Umgang mit ihnen aber nicht. "Der ist sehr, sehr gepflegt", sagt Tobias Wagner, Österreichs mächtiger Kreisläufer von Bregenz. Das liege auch an der Macht der Spielleiterinnen und -leiter. "Eine Zwei-Minuten-Strafe ist ein eklatanter Nachteil, sie zu provozieren ist wirklich nicht förderlich. Kritik am Schiedsrichter wird schon in der Jugend hart sanktioniert."

Kommunikation mit den Schiedsrichtern, sagt Wagner, gebe es schon wegen der Dynamik des Spiels vorwiegend nach der Schlusssirene, "aber auch da macht der Ton die Musik". Der Wiener, der in bisher 103 Länderspielen 267 Tore für Österreich erzielt hat, sucht selbst ganz gerne das Gespräch: "Ich bin schon der Typ, der manches hinterfragt". Auch da gelte es, die richtige Distanz zu wahren, schließlich sieht man sich immer wieder. "In der Liga hat man jedes Gespann drei- bis viermal pro Saison, international vielleicht einmal."

Es gehört zur Matchvorbereitung, die Herangehensweise der Schiedsrichter zu analysieren. Und es gehört auch Toleranz vonseiten der Spieler dazu, "denn wenn man ehrlich ist, gibt es gerade im Handball viele 50:50-Entscheidungen". Da jede zu diskutieren oder gar mit Videounterstützung aufzudröseln zu versuchen, verbiete sich.

Entspannende Uhr

Ex-Fifa-Referee Steiner ist nach wie vor oft in Sachen Fußball unterwegs und kommt unter die Leute. Was den Umgang der einzelnen Vereine mit den Schiedsrichtern angeht, kann er beispielsweise bestätigen: "Ich kenn eine Bundesliga-Mannschaft, deren Sportdirektor mir bestätigt hat, dass Schiedsrichter methodisch unter Druck gesetzt werden, auch außerhalb des Spielfelds. Der hat das damit begründet, dass es um so viel geht und dass eben jedes Detail ins Gewicht fallen kann."

Und schlussendlich sei nicht zu vernachlässigen, dass im Handball oder im Eishockey im Unterschied zum Fußball Zeitschinden und Spielverzögerungen kaum eine Rolle spielen, allein das bedeute eine Erleichterung für die Referees. Steiner: "Dort wird bei Unterbrechungen die Uhr angehalten, dort gibt es eine Nettospielzeit." (Siegfried Lützow, Fritz Neumann, 16.5.2024)