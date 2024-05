An der dargestellten Person gibt es keinen Zweifel, doch über den dargestellten Hintergrund streiten sich Fachleute seit vielen Jahrzehnten. Wikimedia / gemeinfrei

Leonardo da Vincis Mona Lisa ist das vermutlich berühmteste Gemälde der Welt. Die wissenschaftlichen Publikationen zu diesem Ölbild aus dem frühen 16. Jahrhundert füllen entsprechend einige Laufmeter. An der Dargestellten herrscht kein Zweifel: Es handelt sich um die Florentinerin Lisa del Giocondo, weshalb das Bild auf Italienisch La Gioconda ("Die Heitere") genannt wird. (Die geläufigere Bezeichnung Mona Lisa dürfte im Übrigen auf einen Übersetzungsfehler zurückgehen: Eigentlich sollte es Monna heißen, also die Kurzform von Madonna.)

Rätselhaft aber ist der Hintergrund des Gemäldes, das seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Louvre in Paris hängt. In der Kunstgeschichte wird vielfach argumentiert, dass es eines der ersten Porträts sei, die die dargestellte Person vor einer imaginären Landschaft zeigen. Diese Sicht wurde immer wieder in Zweifel gezogen. Erst im Vorjahr behauptete ein Team italienischer Forschender, dass die rechts von der "Heiteren" zu sehende Bogenbrücke in der Provinz Arezzo stand. Und eine etwas ältere Studie aus dem Jahr 2011 siedelt die Brücke und die Straße links in der Nähe von Bobbio an, einer kleinen Stadt in Norditalien.

Diese kleine Brücke wurde bereits für Arezzo reklamiert. Doch Bogenbrücken wie diese waren zur damaligen Zeit recht häufig. Wikimedia / gemeinfrei

Nun aber hat sich eine echte Fachfrau des Themas angenommen: Ann Pizzorusso ist eine italienisch-amerikanische Geologin, die ein Faible für die italienische Renaissance entwickelte und deshalb auch einen Master in Kunstgeschichte machte. Außerdem ist sie Autorin zahlreicher Publikationen (unter anderem des vielgelobten Standardwerks Tweeting da Vinci), in denen sie der Rolle der Geologie in der Renaissancekunst nachging.

Auffallende Ähnlichkeiten

Am Wochenende präsentierte sie auf einer Konferenz in der Stadt Lecco in der Nähe des Comer Sees ihren jüngsten Coup: Sie behauptete in ihrem Vortrag, der schon vorab für einige mediale Aufregung sorgte, dass Leonardo mehrere erkennbare Merkmale genau dieser norditalienischen Stadt in der Region Lombardei gemalt habe: Leonardos Brücke sei die Azzone-Visconti-Brücke (Ponte di Azzone) aus dem 14. Jahrhundert; die Bergkette und der See der Mona Lisa seien die südwestlichen Alpen, die das Gebiet überragen, und der See der Garlatesee, den Leonardo vor 500 Jahren besucht haben soll.

Der See, der hier dargestellt ist, ist laut den Recherchen Ann Pizzorussos der Garlatesee, die weißen Felsen rechts der "Gioconda" die Kalksteinfelsen über Lecco. Wikimedia / gemeinfrei

Kunsthistoriker würden laut Pizzorusso immer wieder behaupten, dass Leonardo seine Fantasie benutzt habe. "Aber Sie können dieses Bild jedem Geologen auf der Welt geben, und er wird sagen, was ich über Lecco sage. Sogar ein Nichtgeologe kann jetzt die Ähnlichkeiten sehen." Die Geologin und Renaissance-Expertin wies darauf hin, dass die Felsen in Lecco aus Kalkstein bestehen und dass Leonardo seine Felsen in einer grau-weißen Farbe dargestellt hat – "was perfekt ist, denn das ist die Art von Felsen, die es dort gibt", wie sie der britischen Zeitung The Guardian erklärte, die als erste über die Entdeckung berichtete.

Lecco am Garlatesee mit den hellen Kalksteinfelsen im Hintergrund. Wikimedia / gemeinfrei

Pizorusso fügte hinzu, dass Bogenbrücken in dieser Zeit relativ häufig gewesen seien und dass im Gegensatz zu Lecco weder Bobbio noch Arezzo einen See haben. Zudem sei aus Leonardos Notizbüchern bekannt, dass er viel Zeit damit verbracht habe, die Gegend um Lecco und das Gebiet weiter nördlich zu erkunden. "Wir haben also wirklich perfekte Beweise für Lecco", resümiert die Forscherin selbstbewusst.

Zustimmung von Experten

Internationales Aufsehen erregte Ann Pizzorusso mit ihren Leonardo-Forschungen erstmals in den 1990er-Jahren. Damals hatte sie beide Versionen seiner Felsenmadonna untersucht – jener im Louvre in Paris und der Kopie in der National Gallery in London. Bis 2010 war die National Gallery der Meinung, dass die Version, die sie besaß, hauptsächlich das Werk von Assistenten war, aber nach der Restaurierung hielt es das Museum für möglich, dass Leonardo das gesamte Bild selbst gemalt hat. Pizzorussos Analyse der Vegetation und der Geologie in der Landschaft um die Hauptfiguren herum kam zu einem anderen Schluss.

Der gute Ruf Pizzorussos in der Fachwelt schlägt sich auch im Zuspruch nieder, den sie für ihre neuen Behauptungen von renommierten Kollegen bekam: Michael Daley, Direktor von Art Watch UK, meinte im Guardian, dass diese Erkenntnisse schon deshalb von großer Bedeutung seien, weil Pizzorusso über echte geologische Kenntnisse verfüge und überzeugende Beweise für Leonardos Anwesenheit in diesem Gebiet und für Ähnlichkeiten in der Geologie und der Brücke geliefert habe. Und Jacques Franck, ein ehemaliger Leonardo-Berater des Louvre, zweifelt laut Guardian "nicht eine Sekunde daran, dass Pizzorusso mit ihrer Theorie richtig liegt". (Klaus Taschwer, 13.5.2024)