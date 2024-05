Pro

Kurz vor Pfingsten des Jahres 2022 geriet meine Welt ins Wanken. Ich saß zum ersten Mal im verträumtesten bodenversiegelten Fischerdörfchen an der Oberen Adria, nippte an einem Glas Prosecco und begann mit dem Starren: Direkt vor mir torkelte eine ferrarirote Schirmkappe mit aufgenähtem Sinnspruch "Remus Sportauspuff", grölte in Lavanttaler Idiom "Tutto Gas!" und drohte stante pede aus den Schlapfen zu kippen. Nur das beherzte Einschreiten befreundeter Baseballkappen verhinderte den freien Fall des Gefährten. Geistesgegenwärtig streckten sie ihm eine Bierflasche mit frischem "Villacher" entgegen, auf dass er sich daran festhalten konnte. Wo genau liegt noch mal Lignano? In Italien?

Ich bezahlte den Sprudel und fragte die Kellnerin scherzhaft: "Dolce Vita?" Die Ungarin antwortete auf Deutsch: "Na, Ausnahmezustand!" Sollten also bald mal wieder Pandemie und Pfingsten zusammen- sowie der Villacher Fasching ausfallen, verzehre ich mich danach, bei einem Glas Prosecco an der Oberen Adria die Sau rauslassen zu dürfen! (RONDO, Sascha Aumüller, 17.5.2024)