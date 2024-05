Die Pacers um Pascal Siakam und Andrew Nembhard haben gut lachen. USA TODAY Sports via Reuters Con

Minneapolis/Indianapolis – Die New York Knicks haben am Sonntag im Eastern-Conference-Semifinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen ordentlichen Dämpfer erlitten. Sie mussten sich bei den Indiana Pacers mit 89:121 geschlagen geben und in der "Best of seven"-Serie den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Im Westen glich Meister Denver Nuggets mit dem zweiten Auswärtssieg in Folge die Serie gegen die Minnesota Timberwolves zum 2:2 aus. Die Nuggets gewannen mit 115:107.

Die Knicks wirkten in Indianapolis müde und kamen nicht ins Spiel, wovon ein 14:34 nach dem ersten Viertel zeugt. Der Rückstand betrug Anfang des vierten Viertels zwischenzeitlich sogar 43 Punkte. New York kam nur auf eine Trefferqoute von 33 Prozent aus dem Feld. Indianas erfolgreichster Spieler war Tyrese Haliburton mit 20 Punkten, sechs Rebounds und fünf Assists in nur 27 Minuten. Spiel fünf steigt in New York in der Nacht auf Mittwoch (MESZ).

Die Nuggets sind hingegen wieder voll im Rennen, nachdem sie gegen die Timberwolves die ersten beiden Heimspiele verloren hatten. Auch dank eines 37:16-Laufs in den ersten beiden Vierteln hat Denver den Ausgleich zum 2:2 geschafft. MVP Nikola Jokic steuerte 35 Punkte bei, Aaron Gordon traf überragende elf seiner zwölf Versuche aus dem Feld (27 Punkte) und kam darüber hinaus auf sieben Rebounds und sechs Assists.

Aufseiten der Timberwolves verbuchte ein furios aufspielender Anthony Edwards mit 44 Punkten den Playoff-Rekord seiner Franchise. Mit den zwei wichtigen Auswärtssiegen im Rücken empfangen die Nuggets die Timberwolves in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) wieder in Denver. (APA, red, 13.5.2024)