Konstruktive Debatten zu emotional aufgeladenen Themen werden immer schwieriger. Was es braucht, um mit Menschen konträrer Weltanschauung ins Gespräch zu kommen

Wenn die Meinungen auseinandergehen, wird es oft brenzlig. Die Sozialpsychologie erforscht, wie trotzdem eine Gesprächsgrundlage zustande kommen kann. Getty Images

Die Kriege in Gaza und der Ukraine, Migration, Klimaschutz, Abtreibung, gendergerechte Sprache: Die Liste der kontroversiellen Themen, die regelmäßig die politische Debatte zum Kochen bringen, ließe sich noch lange fortsetzten. Nahezu tagtäglich sind wir mit den zum Teil handfesten Auswirkungen der zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft konfrontiert.

Die demokratiepolitisch bedenkliche Folge ist, dass sich viele Menschen weiter in ihre eigene Meinungsblase zurückziehen und politischer Auseinandersetzung vorsorglich aus dem Weg gehen, was die ideologische Spaltung weiter verstärkt. Zu verstehen, wie erreicht werden kann, dass wieder mehr Menschen auf politisch Andersdenkende zugehen, anstatt jegliches Anstreifen zu vermeiden, ist Ziel der sozialpsychologischen Forschung, die Larissa Knöchelmann und J. Christopher Cohrs von der Universität Marburg durchführen.

In vier Experimenten, an denen insgesamt mehr als 1600 Personen aus Deutschland teilnahmen, spielten sie durch, was Menschen dazu bringt, sich mit dem "politischen Feind" über gendergerechte Sprache und die Covid-19-Impfung auszutauschen – beides emotional stark aufgeladene Themen. Dabei setzten sie den Testpersonen erfundene Twitter-Profile, Posts und Tagebucheinträge vor, die verschiedene Pole des Meinungsspektrums repräsentierten, und evaluierten anschließend die Reaktionen.

Ich weiß, dass ich nicht alles weiß

Zentral war dabei das Konzept der intellektuellen Demut. Es bezeichnet die Fähigkeit, die eigenen Grenzen des Wissens und der eigenen Vorstellungen anzuerkennen, also sich einzugestehen, dass man nicht alles wissen kann und man möglicherweise manchmal auch falschliegen kann. Der Grad der intellektuellen Demut spiegelte sich in den vorgelegten Statements: In der Profilinformation war etwa ersichtlich, dass die Person offen dafür ist, neue Standpunkte kennenzulernen. Auf der anderen Seite wurde bekundet, kontroverse Diskussionen langweilig zu finden, weil man ohnehin schon genug zum Thema wisse.

Die Ergebnisse, die im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht wurden, zeigten, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die intellektuelle Demut zeigten, großzügiger, offener und weniger feindselig gegenüber Menschen mit einer entgegengesetzten Weltanschauung waren. Außerdem war die intellektuelle Demut sowohl der Testpersonen also auch ihrer fiktiven Gegenüber ausschlaggebend dafür, dass die Bereitschaft für einen weiteren Austausch zu dem jeweiligen Streitthema entstand – unabhängig von der vertretenen Meinung.

Eine Ausnahme zeigte sich jedoch bei unwissenschaftlichen Überzeugungen zu Covid-19, etwa darüber, dass 5G-Netzwerke oder die richtige Ernährung Einfluss auf die Erkrankung hätten. "Hier hat intellektuelle Demut nicht zu mehr Interaktionsbereitschaft geführt", sagt Larissa Knöchelmann. "Vielleicht funktioniert das Konzept besser bei Diskussionen über Meinungen als über Fakten." Überraschend sei auch gewesen, dass wenig demütige, also sehr von ihren Meinungen überzeugte Menschen, ebenso bereit waren, mit anderen in Diskussion zu treten – allerdings nur mit Menschen, welche der gleichen Meinung waren.

So mancher nimmt die Debatte über gendergerechte Sprache als Gefahr wahr. Ein konstruktiver Austausch könnte dem Hochziehen der Zäune zwischen Opponenten entgegenwirken. IMAGO/Christian Ohde

Der Echokammer entkommen

"Viele westliche Demokratien werden bedroht durch politische Akteure aus der populistischen Rechten, die versuchen, demokratische Prinzipien zu unterminieren", sagt Knöchelmann. "Für eine funktionierende Demokratie braucht aber es einen Meinungspluralismus und Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, wo sie diskutieren und ihre Meinungen austauschen können. Wenn Menschen in Kontakt miteinander treten, können sie neue Perspektiven gewinnen, Missverständnisse reduzieren und kooperieren. Viele Menschen überschätzen die Unterschiede zwischen den politischen Gruppen und unterschätzen, wie viel sie gemeinsam haben."

Menschen, die sich bewusst sind, was sie wissen und was sie nicht wissen, würden eher für politische Rechte für alle einstehen und somit einen konstruktiven politischen Austausch fördern. "Intellektuelle Demut kann daher helfen, sogenannten Echokammern entgegenzuwirken", betont Knöchelmann. "Haben Sie also keine Angst davor, zuzugeben, dass Sie nicht alles über ein politisches Thema wissen. Das macht Sie sympathischer und erhöht die Bereitschaft von anderen, etwas über Ihre Sichtweise zu erfahren."

Die Ergebnisse sind in Einklang mit einer zweiten Studie, die vor wenigen Tagen im Journal of Experimental Psychology: General erschienen ist und sich mit der bereits tief gespaltenen US-amerikanischen Gesellschaft befasst. Dabei zeigte sich, dass sich Menschen am ehesten auf Diskussionen mit Vertretern gegenteiliger Weltanschauungen einlassen, wenn sich diese ausgewogen und pragmatisch präsentieren.

Pragmatisch und lösungsorientiert

Die Forschenden führten acht Experimente mit insgesamt 3500 US-Amerikanerinnen und -Amerikanern durch. In einem davon wurde den Testpersonen eine Serie von Social-Media-Posts von Mitgliedern des Repräsentantenhauses vorgelegt, in denen politisch kontroverse Themen wie Immigration und Abtreibung diskutiert wurden, jedoch ohne dabei die gegnerische Partei zu diskreditieren. Am meisten Respekt ernteten jene Politikerinnen und Politiker, die eine ausgewogene Sicht darlegten. Auch lösungsorientierte Aussagen erhöhten die Bereitschaft, sich auf eine Debatte einzulassen.

Ähnliches zeigte sich in einem anderen Experiment, bei dem sowohl demokratisch als auch republikanisch gesinnte Personen mit Meinungen der jeweils anderen Seite zum Thema Deportation illegaler Migranten konfrontiert wurden. Erschien das Gegenüber gemäßigt und pragmatisch, waren die Testpersonen eher gewillt, ein Gespräch zu führen, egal ob sie dieselbe Meinung vertraten oder nicht.

"Oft reden die Leute aneinander vorbei oder sind mehr daran interessiert, die andere Seite lächerlich zu machen, als tatsächlich Lösungen zu finden", sagt Curtis Puryear von der Northwestern University. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass man einen großen Beitrag zur Förderung des Respekts leisten kann, wenn man zeigt, dass man die Anliegen der anderen Seite verstehen will." (Karin Krichmayr, 13.5.2024)