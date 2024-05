Beim so wichtigen 1:1 gegen Düsseldorf köpfelte der Salzburger Benedikt Pichler (Nr. 9) in der zweiten Minute das so wichtige 1:0. IMAGO/Henning Rohlfs

Kiel war natürlich immer schon berühmt – für die Sprotten, eine im Wesentlichen durch Räuchern hergestellte Fischspezialität. Aber auch im Sport. Man denke nur an die Kieler Woche, sozusagen das Hochamt des Segelsports, und man denke an THW Kiel, einen der besten Handballvereine weltweit und nebenbei Arbeitgeber des österreichischen Teamkapitäns Mykola Bilyk. Doch jetzt, jetzt haben die Woche und Bilyk quasi Konkurrenz bekommen, denn jetzt ist Kiel auch auf der deutschen Fußball-Landkarte gelandet.

Nach dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag ist Holstein Kiel, dem Tabellenzweiten in Liga zwei, der Aufstieg in die Bundesliga vor der Schlussrunde nicht zu nehmen. Selbiges gilt für Tabellenführer St. Pauli. Düsseldorf als Dritter kommt in die Relegation, der Hamburger SV als Vierter schaut wieder durch die Finger.

Von Gneis nach Kiel

Mit Kiel, der 250.000-Einwohner-Stadt an der Ostsee, landete ein ganzes Bundesland, nämlich Schleswig-Holstein, auf der Fußball-Landkarte. Ein Salzburger hat keinen geringen Anteil daran, Benedikt Pichler besorgte gegen Düsseldorf schon in der zweiten Minute per Kopf das 1:0. Es ist davon auszugehen, dass der 26-jährige Stürmer auch kommende Saison für Kiel auflaufen wird, sein Vertrag läuft bis 2025. Es wäre garantiert der Höhepunkt einer Karriere, die bei USK Gneis begann und Pichler via Anif, Grödig und Austria Klagenfurt zur Wiener Austria führte, bei der er in 43 Bundesliga-Einsätzen elf Tore erzielte, ehe er 2021 nach Kiel wechselte.

In der Stunde des Erfolgs gedachte Pichler des langjährigen Austria-Salzburg-Klubsekretärs Rudolf Mirtl, der im Dezember bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Mirtl war Pichlers Berater, hatte ihm auch vor dem Wechsel nach Kiel gut zugeredet. "Er war der, der mich hergebracht hat. Er hat mir auch eine Angel geschenkt, weil ich gerne angle."

Pichler war immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden, hatte aber den Traum von der Bundesliga nie aufgegeben. Auf Sport1 hielt er fest: "Ich habe so oft gesagt: ‚Wenn es sich dann für diesen einen Tag ausgeht, wo ich uns in die Bundesliga schieße, dann hat sich die Scheiße ausgezahlt!‘" Auch Kiels Erfolgscoach Marcel Rapp ging aus sich heraus: "Es ist unbeschreiblich, wenn man die Stimmung im Stadion und in der Stadt erlebt. Überragend."

Kiel ist die nördlichste Großstadt Deutschlands und nun auch fußballnarrisch. IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Hu

"Bundesliga ahoi"

Die eigentliche Aufstiegsparty ist erst für Pfingstmontag geplant, doch schon am Samstag und in der Nacht auf Sonntag ist es heiß hergegangen in Kiel. Platzsturm, Autokorsos und eine völlig losgelöste Mannschaft im Aufstiegsrausch – es ließ sich getrost sagen, dass vielleicht nicht alle, aber schon einige Dämme gebrochen sind. Die Landeshauptstadt wurde zur Partyzone. "Mo1n Bundesliga" oder "Bundesliga ahoi" hieß es immer wieder. In der 62. Saison wird erstmals auch das nördlichste Bundesland im Fußball-Oberhaus vertreten sein.

Was die Infrastruktur angeht, so könnte Kiel gut und gerne auch in Österreich liegen. Das Stadion läuft unter "altehrwürdig", ist aber veraltet, für 2024/25 bekam Holstein Kiel die Lizenz nur unter Auflagen. Ein neues Stadion soll in Planung sein, angesichts des Erfolgs macht auch die Politik freundliche Nasenlöcher. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), zuletzt regelmäßig im Holstein-Trikot zu sehen, fiebert "den Duellen mit Deutschlands Fußballgrößen in der kommenden Spielzeit entgegen". Nicht nur er. (Fritz Neumann, 13.5.2024)