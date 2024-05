150 Plätze in Frauenhäusern wären in Oberösterreich nötig, 47 gibt es bisher

Frauen, die von Gewalt betroffen sind, finden ab nächstem Jahr auch in Frauenhäusern im Mühlviertel und im Salzkammergut Schutz. APA/dpa/Maja Hitij

Oberösterreich hinkt bei den Plätzen für gewaltbetroffene Frauen hinterher. Insgesamt gibt es im Bundesland sechs Frauenhäuser mit 47 Plätzen für Frauen und 80 für Kinder. Laut Empfehlungen der Istanbul-Konvention müsste Oberösterreich 150 Plätze für von Gewalt bedrohte Frauen haben. Die zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) hat daher im November angekündigt, dass es in jedem Bezirk ein Frauenhaus oder ein Übergangswohnen geben soll. Nun wurden zwei weitere Frauenhäuser in Gebieten, die bisher noch nicht mit Schutzunterkünften versorgt waren, auf den Weg gebracht.

Im Mühlviertel wurde nach langer Suche nun ein Standort für ein Frauenhaus mit sechs Plätzen für Frauen und zwölf für Kinder gefunden. Er sei optimal erreichbar für die Betroffenen, in der Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie zu Kindergärten, Schulen, Behörden und Einkaufsmöglichkeiten. Die Einrichtung werde nach außen hin nicht als Frauenhaus erkennbar sein. Der Standort wird aus Schutzgründen nicht verraten, die betroffenen Frauen werden von anderen Einrichtungen dorthin verwiesen. "Mit der Fixierung dieses Standorts setzen wir einen weiteren wesentlichen Schritt im Ausbau unseres Schutznetzes für Frauen und Kinder", sagt Frauenreferentin Haberlander.

Obfrau des Vereins Frauenhaus Mühlviertel, der das Frauenhaus betreiben wird, ist die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz. Sie sieht das neue Frauenhaus als einen entscheidenden Fortschritt für das Mühlviertel. "Die sorgfältige Standortwahl und die geplanten Kapazitäten sind ein klares Bekenntnis zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder in Zeiten größter Not", betont Schatz. Das neue Frauenhaus soll auch das Frauenhaus Linz entlasten, das im Vorjahr eine Auslastung von mehr als 95 Prozent hatte.

Hürde, wenn Frauen aus der Region wegmüssen

Auch im Inneren Salzkammergut gab es bisher kein Frauenhaus. Im März wurde ein Grundstück in Bad Ischl gefunden und der Vertrag mit dem Land abgeschlossen. "Wir hoffen, dass wir heuer den Spatenstich schon machen können", sagt Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ). Eröffnet werden soll das Haus dann 2025. Auch in Bad Ischl sollen sieben Wohnungen für Frauen mit ihren Kindern entstehen. Betrieben wird die Einrichtung vom Verein Frauenhaus Salzkammergut.

Dass im Inneren Salzkammergut eine Schutzeinrichtung errichtet werde, sei längst überfällig, sagt Schiller dem STANDARD. "Wir fordern das seit über zehn Jahren. Das Einzugsgebiet ist groß. In den letzten Jahren sind auch die Zahlen in den Frauenberatungen gestiegen", betont die Bürgermeisterin. Die nächsten Frauenhäuser seien in Wels, Steyr oder Vöcklabruck. "Es ist eine zusätzliche Hürde, wenn man aus dem sozialen Gefüge genommen wird und aus der Region wegmuss. Die Kinder müssen ja in die Schule."

17 Übergangswohnungen in Niederösterreich

Bereits 2019 hat der Landesrechnungshof Oberösterreich einen kräftigen Ausbau bei Frauenhäusern eingemahnt. Denn Oberösterreich liegt weit unter den Empfehlungen der Istanbul-Konvention, die Österreich 2013 ratifiziert hat. Die Konvention sieht einen Platz pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vor. 2023 kritisierte der Bundesrechnungshof fehlende Plätze.

Auch in Niederösterreich werden die Schutzunterkünfte für von Gewalt betroffene Frauen ausgebaut. Bis Ende des Jahres entstehen 17 neue Übergangswohnungen in elf Bezirken. Damit gibt es erstmals auch im Waldviertel betreute Schutzplätze. Die Frauen können bis zu zwölf Monate in den Wohnungen bleiben und werden mindestens vier Stunden pro Woche beraten und betreut. Der Bund finanziert das Gesamtkonzept und die laufenden Kosten. Träger sind die Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen. In den bisher bestehenden sechs Frauenhäusern in Niederösterreich gibt es 58 Plätze für Frauen und 87 für Kinder. Auch das liegt weit unter den vom Europarat empfohlenen 171 Familienplätzen für Niederösterreich. (Stefanie Ruep, 13.5.2024)