Im Gastblog nimmt Sie Bernd Grosseck nach Venzone mit, in ein historisches Dorf in Friaul, das nach einem verheerenden Erdbeben im Jahr 1976 Stein für Stein wiederaufgebaut wurde.

Geschützt hinter einer doppelten Ringmauer liegt Venzone in Friaul. ©Bernd Grosseck

Jedes Mal, wenn ich die Grenze in Arnoldstein überquere und Italien erreiche, steigt ein wunderbares Gefühl der Vorfreude in mir auf. Eine Vorfreude, die schon immer meine ganze Familie erfasst hat. War es vor einigen Jahren noch die Freude (vor allem beim Nachwuchs), bald das ersehnte Meer zu erreichen, so ist es seit einigen Jahren die Begeisterung, die Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien mit all ihrer kulturellen, kulinarischen und landschaftlichen Vielfalt abseits der Sandstrände mit meiner Kamera zu erkunden. Es ist ein Gebiet mit zahlreichen traditionellen Dörfern, nur unweit der österreichischen Grenze gelegen.

Manchmal wimmelt die Piazza Municipio (Rathaus rechts im Bild) vor Menschen, insbesondere wenn Radfahrer hier Station machen. Manchmal hat man den Ort fast für sich allein. ©Bernd Grosseck

Auf dem Weg in diese Region gibt es für mich fast immer einen Fixpunkt für eine erste Rast. Der Ort Venzone, circa 65 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, bietet sich diesbezüglich in hohem Maße an und ist immer einen Besuch wert. "Un caffè" in Venzone, und man bekommt das Flair eines der schönsten Dörfer Italiens gratis dazu.

Der Uhrturm des Palazzo Comunale. ©Bernd Grosseck

Das westliche Stadttor. ©Bernd Grosseck

Das Besondere an Venzone

Venzone ist ein gut erhaltener mittelalterlicher Ort aus dem 14. Jahrhundert, dessen Ursprünge in die Keltenzeit (rund 500 v. Chr.) zurückgehen. Das Dorf ist noch heute von einem breiten Graben, einer mächtigen, an manchen Stellen bis zu acht Meter hohen Ringmauer umschlossen und beherbergt einige historisch interessante Gebäude. Das Besondere an Venzone ist, dass dieser Ort nach dem verheerenden Erdbeben von 1976 Stein für Stein wiederaufgebaut worden ist.

Im Blickfeld für diese Aufnahme war die Stadtmauer, und ich war auf der Suche nach einem Vordergrund für das Bild. Ich musste ein paar Minuten warten, bis ein knallroter dreirädriger Kleintransporter (Ape = italienisch Biene) durch meinen Bildausschnitt tuckerte und damit meine Suche beendete. ©Bernd Grosseck

Das Erdbeben

Am 6. Mai 1976 wurde die Region Friaul von heftigen Erdstößen erschüttert, die etwa 1000 Menschenleben forderten, davon 47 in Venzone. Ein Gebiet von etwa 5700 Quadratkilometern mit 137 Gemeinden war betroffen. 45 dieser Gemeinden wurden als zerstört, 40 als schwer beschädigt und 52 als beschädigt eingestuft. Im September desselben Jahres folgte ein Nachbeben, das weitere Gebäude zum Einsturz brachte. Venzone wurde durch das zweite Erdbeben fast vollständig zerstört.

Nur ein Teil der Fassade der Kirche St. Giovanni Battista hat das Erdbeben überlebt. ©Bernd Grosseck

Vorbildlicher Wiederaufbau

Unmittelbar nach dem Erdbeben wurde mit dem Wiederaufbau begonnen, der insgesamt rund 20 Jahre dauerte. Auslöser war die Forderung eines Bürgerkomitees, dem sich fast die gesamte Bevölkerung anschloss, "Venzone so, wie es war" und nicht mit Fertigteilen wiederaufzubauen. Es gab genügend Dokumentationsmaterial über die einzelnen Gebäude aus der Zeit vor dem Erdbeben, dass Stein für Stein wieder an die Stellen gesetzt werden konnte, an denen sie sich auch vor dem Erdbeben befanden, und nur Teile durch gleichwertiges Material ersetzt werden musste.

Typische Häuserfronten für Venzone. ©Bernd Grosseck

Was erinnert noch heute

In der offenen Loggia des gotischen Rathauses mit seinem Uhrturm sind noch heute Bilder der damaligen Katastrophe ausgestellt und ein Museum gibt bei Interesse weitere Einblicke. Bei einem Spaziergang durch den Ort stößt man unweigerlich auf die Ruine der Kirche S. Giovanni Battista, die nicht wiederaufgebaut worden ist. Nur die Hauptfassade blieb erhalten. Die Überreste lassen ein wenig erahnen, wie der Ort vor etwa 48 Jahren zerstört wurde und damals ausgesehen haben muss.

Ein Blick in die zerstörte Kirche San Giovanni Battista. ©Bernd Grosseck

Fotografischer Spaziergang durch die Stadt

Jedes Mal, wenn ich nach Venzone komme, liebe ich es, abwechselnd durch eines der Stadttore zu gehen, die die doppelte Stadtmauer durchbrechen, um neue Blickwinkel auf den Ort zu erhalten. Neben der imposanten Stadtmauer bieten die engen Gassen, das Rathaus und einige Palazzi, die davon zeugen, dass Venzone einst auch ein wichtiger Handelsort war, zahlreiche Motive für Fotofreunde. Darüber hinaus finden sich immer wieder nette Details, die das Flair dieses einzigartigen Ortes unterstreichen. Ein zentraler Treffpunkt ist die Piazza del Municipio, wo man je nach Lust und Laune in einem der Lokale im Freien sitzen und die dichte Atmosphäre von Venzone auf sich wirken lassen kann. Motivideen kommen hier oft von selbst ...

Blick durch die Säulenhalle des Rathauses. ©Bernd Grosseck

Dom

Der prächtige Duomo di Sant' Andrea Apostolo aus dem frühen 14. Jahrhundert ist wohl auch ein Symbol für den mehr als gelungenen Wiederaufbau der Stadt. Er wurde im Anastilosis-Verfahren wiederaufgebaut. Wer genau hinsieht, kann an der Fassade erkennen, welche Steine original sind und welche ersetzt worden sind. Für mich ist dieser Dom ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein historisch wertvolles Bauwerk nach seiner Zerstörung wieder erlebbar gemacht werden konnte. Er ist ein großartiges Dokument für eine gemeinsame Anstrengung, ein wertvolles Erbe der Vergangenheit zu erhalten und für die Nachwelt zu schützen.

Im Dom stellt übrigens eine Skulptur aus einem Zedernstamm, die Menschen darstellt, die verzweifelt ihre Arme nach oben strecken, ein sehr berührendes Gedenken an die Erdbebenopfer dar.

Auf dem Weg zum Dom (Heiliger Apostel Andreas). ©Bernd Grosseck

Mumien in der Krypta

Die erste Mumie wurde 1647 in Venzone während der Erweiterung des Doms in einem Sarkophag gefunden. Aufgrund eines Bakteriums, das eine Austrocknung und somit eine schnelle Mumifizierung verursachte, wurden bis zum 19. Jahrhundert etwa 40 Mumien gefunden. Die Leichen stammen aus dem Jahr 1348. Bis zum Erdbeben waren noch 21 Mumien vorhanden, 15 konnten aus den Trümmern geborgen werden. Meines Wissens können derzeit fünf Mumien in der Krypta der Kapelle San Michele, die sich in unmittelbarer Nähe des Doms befindet, bei Interesse besichtigt werden.

Kapelle San Michele mit der Krypta, in der die Mumien besichtigt werden können. ©Bernd Grosseck

Die besondere Verbindung zu Lavendel und Kürbis

Bei einem Spaziergang durch den Ort steigt einem an manchen Stellen der Duft von Lavendel in die Nase und an manchen Plätzen ist Lila die dominierende Farbe. Rund um den Ort wird Lavendel angebaut und unter anderem zu Ölen, Salben, Seifen, Duftsäckchen etc. verarbeitet. Im Ort kann man diese Erzeugnisse dann käuflich erwerben.

Vor dem Geschäft mit Lavendelprodukten dominiert die Farbe Lila. © Bernd Grosseck

Alljährlich am vierten Oktoberwochenende findet das Kürbisfest statt, bei dem die sonst in der Regel ausreichenden Parkmöglichkeiten schon mal knapp werden, denn dieses Fest zieht viele Einheimische und Touristen an. Kürbisse in allen Formen und Größen treffen auf Bewohnerinnen und Bewohner, die an diesem Wochenende in mittelalterlichen Kostümen durch die Straßen ziehen.

Eines der sehenswerten Details, die man in Venzone entdecken kann. ©Bernd Grosseck

Venzone bietet sich, wie bereits in der Einleitung erwähnt, immer für einen Abstecher aufgrund der Nähe zur Autobahn oder Schnellstraße an. Wer eine Einkaufsstadt für einen Zwischenstopp sucht, wird in Venzone nicht fündig werden, wer aber einen geschichtsträchtigen Ort mit einem geschlossenen und harmonischen Stadtbild sucht, wird mit Venzone viel Freude haben. (Bernd Grosseck, 17.5.2024)

Noch ein letzter Blick zurück auf die sehr fotogene Kapelle San Michele, die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtet worden ist. ©Bernd Grosseck