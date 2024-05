Weil in den letzten Tagen sehr viel von politischer Glaubwürdigkeit die Rede war: "Ich halte es für unmöglich, mit dieser Führerpartei mittlerweile zusammenzuarbeiten", legte sich der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Reinhold Lopatka, am Sonntag in der ORF-Pressestunde fest. Also keine Koalition mit der FPÖ. Auch wenn FPÖ-Chef Herbert Kickl wie einst Jörg Haider "einen Schritt zur Seite" machen würde. Da musste Lopatka wohl selbst über seine Festlegung still schmunzeln.

ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka will plötzlich keine Koalition mit der FPÖ mehr. Foto: APA/EVA MANHART

Denn bisher war der 64 Jahre alte Politiker als glühender Verfechter schwarz-blauer Pakte in Erscheinung getreten. Jörg Haider? Kein Problem. Wo immer der ehemalige ÖVP-Generalsekretär und -Parlamentsklubchef zugreifen konnte, schmiedete er Koalitionen zwischen ÖVP und FPÖ. Im Bund wie auch in seinem Bundesland Steiermark. Bei seinen Aufenthalten in den USA hatte er dafür auch das Abc des Dirty Campaigning gelernt, das er mit nach Hause gebracht und in sein politisches Leben integriert hatte. Er war auch selten abgeneigt, die Kunst der feinen politischen Intrige ins Spiel einfließen zu lassen.

Glaubwürdig ist Lopatkas Abkehr von der FPÖ jedenfalls nicht. Sie scheint bloß wie ein kleiner taktischer Schritt in Richtung SPÖ vor dem anlaufenden Nationalratswahlkampf. Auch Lopatka kann, wenn es die Situation erfordert, gelegentlich situationselastisch sein. Ganz im Sinne des ÖVP-Urgesteins Andreas Khol, der ja gemeint hatte, die Wahrheit sei eben nur "eine Tochter der Zeit". (Walter Müller, 13.5.2024)