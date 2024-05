Festivals gelten heute mehr denn je als Plattformen für das Aushandeln gemeinsamer Werte, als gemeinschaftsbildende Formate. HANS PUNZ / APA / picturedesk.co

Festivals sind Zusammenkünfte. Sie fungierten historisch gesehen immer als Orte sozialer und kultureller Teilhabe, um gemeinsame Werte auszuhandeln (demokratische Staatsformen vorausgesetzt), zu artikulieren und zu feiern. Feste – der Begriff ist im Festival enthalten – haben eine gemeinschaftsbildende Funktion. Diese steckte beispielsweise schon im Gründungsgedanken der Salzburger Festspiele, die nach dem Ersten Weltkrieg als Friedensprojekt etabliert wurden und bis heute durch die alljährliche Ansprache des Bundespräsidenten sowie eine aktualitätsbezogene Eröffnungsrede mit einer politischen Willensbekundung einhergehen.

Auch die Wiener Festwochen, eines der international größten Bühnenfestivals, gingen nach dem Zweiten Weltkrieg aus einer politischen Idee hervor, die eine Öffnung zur Welt, den Austausch mit internationalen Partnerinnen und Partnern vorsah, um die Auseinandersetzung mit innovativen Kunstformen und gesellschaftlich relevanten Inhalten zu gewähren. Die Verbindungen zwischen Tradition und Zeitgenossenschaft, die Befragung der Gegenwart gilt es dabei jedes Jahr aufs Neue auszuhandeln.

Explizit politisch

Wie sehr so ein Festival lebt, wie sehr es in aktuelle Weltlagen miteingesponnen ist, werden die Wiener Festwochen ab Ende dieser Woche zeigen. Und sie tun es dank ihres gezielt auf politische Inhalte setzenden Intendanten Milo Rau schon seit einigen Wochen. Mit der Ausrufung der "Freien Republik Wien" hat der Schweizer Theatermacher das Feld politischer Koordinaten explizit beschritten. Beim Eröffnungsfest auf dem Rathausplatz soll eine "humane, postkapitalistische Zukunft" verhandelt werden, und Musiker Fuzzman stimmt mit einem Chor die dazugehörige Hymne an: "Steht auf, steht auf, ihr Töchter und Söhne / steht auf, steht auf für aller Menschen Recht / Lasst dem Faschismus keine Chance / und wehrt den Anfängen wie Felsen fest".

Längst ist nicht mehr nur das bloße "Zeigen" von Inszenierungen Aufgabe von Theaterfestivals. Im Zentrum steht heute der Diskurs darüber und die Teilhabe möglichst vieler Menschen. Deshalb gehören partizipative Formate, Workshops, Gesprächsreihen, Clubveranstaltungen etc. unbedingt dazu. Man kann sagen, Festivals üben in das Diskutieren ein, und das bleibt zwangsläufig nicht harmonisch, siehe die öffentlichen Statements zu Omri Boehms "Rede an Europa" im Vorfeld der diesjährigen Festwochen oder die Streitfragen um die Ernennung von Annie Ernaux und Yannis Varoufakis, zwei israelkritische Prominente, zu Festwochen-Ratsmitgliedern.

Aber auch das Kunstwerk selbst wird nicht nur "gezeigt", sondern gegebenenfalls als offen präsentiert. Bei Raus Wiener Prozessen, einem performativen Gerichtsformat offenen Ausgangs, treten Akteurinnen und Akteure der Zeitgeschichte auf (DER STANDARD wird dazu tickern). Festivals sind also auch ein Terrain für "Performing Citizenship", ein Konzept von Bürgerschaft, das Krisensituationen mit künstlerischen Mitteln bewältigt, also eine Möglichkeit bietet, über einen künstlerischen Prozess in politische Diskurse einzugreifen und so zum Beispiel dominante Narrative infrage zu stellen.

Diskurse sind Programmtreiber

All das, wozu Repertoirehäuser mit ganzjährigem Betrieb verpflichtet sind, insbesondere die Kanonpflege, davon sind Festivals befreit. Ihre Aufgabe ist es, nach ganz neuen Kunstformen, Ästhetiken und Erzählweisen zu suchen. Festivals setzen Themen, sie sind Impulsgeber und agieren damit notwendigerweise an den Bruchlinien der globalen Gegenwart. Die Erfahrung der Fluchtbewegungen oder die Tatsache von Kriegsschauplätzen in Gaza oder in der Ukraine, deren Auswirkungen wir alle spüren, haben das politische Bewusstsein geschärft und in der Folge auch das Theater repolitisiert. Wir, das Publikum, sind involviert und wollen uns dazu verhalten. Das Festival hilft dabei, indem es Perspektiven dreht, neue Standpunkte und neue Akteure hereinholt, auch indem es Wissensdisziplinen kreuzt und Narrative durchlüftet.

Man kann sagen, Diskurse sind heute Programmtreiber, oft sogar Ausgangspunkt der Programmierung sowie der Einladungspraxis. Festivals stellen Öffentlichkeit her für virulente Themen. Ohne sich Narrativen zu Klimaschutz, Migration, Renationalisierungstendenzen, Genderpolitik, Rassismus, Globalisierung, Digitalisierung, Zukunft, Globalem Süden und Postkolonialismus progressiv zu widmen, braucht man kein Festival zu starten.

Wessen Sicht zählt

Theaterfestivals haben sich in den letzten Jahren intensiv transformiert und gelten heute "als Plattform gesellschaftlicher Aktanten aus Kunst, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft sowie kultureller Bildung und kulturpolitischer Kuration", schreibt Wolfgang Schneider im Buch Narrative internationaler Theaterfestivals (Transcript-Verlag 2022) von Nicola Scherer. Sie sind eine Agora abseits digitaler Meinungsplätze – sogar der Eurovision Song Contest. Das Kuratieren eines Festivals, also das Aussuchen und Zusammenstellen eines künstlerischen Programms, folgt immer auch einer politischen Strategie: Mit wem wird koproduziert, wer wird repräsentiert bzw. wessen Sichtweise zählt, welche Diskurse werden ins Zentrum gerückt, wie vermittelt das Festival seine Ideen und Vorhaben, wie offen und einladend geht das Festival auf sein Publikum zu? Wie nachhaltig das bei den Wiener Festwochen aufgehen wird, sehen wir ab Freitag. (Margarete Affenzeller, 14.5.2024)