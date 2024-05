Röhrlhose, Ugly Sneaker, Füßlinge: Darin kann doch nur ein Millennial stecken, oder? Getty Images

In dieser Woche soll es um ein Phänomen gehen, das schon vor einiger Zeit in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert wurde. Eine Tiktokerin namens Phoebe Parsons hat sich nämlich eingehend mit Socken beschäftigt und auf der Videoplattform Tiktok eine Debatte losgetreten. Ihre These: Während Millennials am liebsten Söcklinge tragen und diese feinsäuberlich in den Schuhen verschwinden lassen, zieht die Generation Z ihre Strümpfe raus aus den Sneakern. Zum Beweis hielt die Tiktokerin, selbst Vertreterin jener zwischen 1980 und 1999 geborenen Generation, im Video ihren Fuß in die Kamera. Parsons trug sogenannte Sneakersocken.

Die Analyse schlug selbstverständlich Wellen. Wir erinnern uns: Das Image der Füßlinge ist nicht das beste. Man könnte auch sagen, die kurzen Teile sind die strumpfgewordene Entscheidungsunlust: Will ich Socke sein oder verschwinden? Denn immer blitzen sie stückweise aus den Schuhen hervor. Dass die Millennials sich in ihnen am wohlsten fühlen, mag damit zusammenhängen, dass sie ein kindliches Trauma zu verarbeiten haben. Ihre Eltern zogen ihnen in den Achtziger- und Neunzigerjahren gerne die Socken lang. Und ja, vielleicht ist der Erfolg der Söckchen auch jener etwas in die Jahre gekommenen Vorstellung zu verdanken, dass geschrumpfte Strümpfe die Beine länger machen.

Die Generation Z hingegen scheint sich nichts anderes mehr vorstellen zu können als die strammgezogenen Socken. Die Jungen tragen Sneaker meist in dieser Paarung – egal, ob auf dem Kirtag zur Lederhose oder zum Rumhängen am Wiener Donaukanal.

In Kampagnen des Herstellers Adidas mit Musiker Bad Bunny gehören die sichtbaren Sportsocken übrigens auch zum guten Ton. Allerdings führt die Zusammenarbeit vor, dass die goldene Sockenregel der Tiktokerin Phoebe Parsons nicht so eng gesehen werden darf: Der aus Puerto Rico stammende Popstar ist Jahrgang 1994, also ein klassischer Millennial. Was man daraus lernen kann? Mit einem Paar Socken lässt sich's locker ein paar Jahre jünger machen.

Adidas hat sich für eine Kooperation mit dem Musiker Bad Bunny zusammengetan: Auch hier werden die Sneaker mit hochgezogenen Sportsocken kombiniert. Adidas/ Bad Bunny

Wer nun trotzdem verunsichert ist, mag vielleicht eine dritte Möglichkeit ins Auge fassen. Seit dem vergangenen Jahr klettern die Strümpfe nämlich hinauf bis in die Kniekehlen. Kniestrümpfe gelten zumindest unter modebewussten Frauen als Alternative zur gemeinen hochgezogenen Sportsocke.

Kniestrümpfe sind beim dänischen Modelabel Ganni Bestandteil der Frühjahrskollektion. Ganni/ Alex Dobe

In Wahrheit kann momentan mit sichtbaren Socken aber wenig falsch gemacht werden. Strümpfe werden als Statement getragen, schrieb unlängst der Guardian. Wenn diese Nachricht die verhuschten Füßlinge nicht mit einem Schlag alt aussehen lässt. (Anne Feldkamp, 13.5.2024)