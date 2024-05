Das Wiener Straflandesgericht wird gerade umfassend umgebaut. Nicht nur das fehlende Buffet macht Besucherinnen und Besuchern zu schaffen. APA/GEORG HOCHMUTH

Die Geräuschkulisse im Saal 16 des Wiener Straflandesgerichts gleicht im Moment der einer Mine. Der Grund: Das Landl wird gerade umgebaut. Das Dröhnen der Schlagbohrer und der leicht bebende Boden zeugen davon, dass das auch mit voller Hingabe passiert. Das Problem ist nur: Man versteht kein Wort. Das ist sowohl für die beobachtende Öffentlichkeit ein Problem als auch für die Richterin, die Staatsanwaltschaft, die Anwälte, die Zeugen, die Geschworenen – aber vor allem für die beiden Angeklagten, die am Montagvormittag ihren zweiten Prozesstag zu absolvieren hatten.

Denn für sie geht es um viel. So wird dem bereits straffällig gewordenen Jihadisten Lorenz K. (25) unter anderem vorgeworfen, mit einem illegalen Smartphone aus seiner Zelle heraus einen unbekannten Verdächtigen per Chat zu einem Selbstmordattentat ermutigt zu haben. K. bestreitet das. Selbiges hatte der muskulöse Häftling allerdings bereits im Jahr 2016 – damals noch in Freiheit – mit einem unmündigen Deutschen gemacht. Der geplante Selbstmordanschlag im Nachbarland scheiterte lediglich an der defekten Zündung. Dafür fasste er neun Jahre Haft aus. Nun droht K. eine lebenslange Zusatzstrafe. DER STANDARD berichtete.

Dem 33-jährigen Zweitangeklagten soll K. wiederum ein Video weitergeleitet haben, in dem erklärt wird, wie man "Kuffar", also Ungläubige, am besten umbringt. Der machte den Fehler, das einschlägige Material an einen Bekannten weiterzuleiten – und gilt deshalb für die Anklagebehörde ebenfalls als potenzieller IS-Anhänger. Im für ihn schlimmsten Fall verlängert sich seine 16-jährige Haftstrafe wegen versuchten Raubmordes um weitere zehn Jahre.

Anders gesagt: In diesem Gerichtsprozess muss jedes Wort sitzen – aber auch gehört werden. Dass man im Saal 16 im ständigen Gefühl lebt, als würden die Bauarbeiter jeden Moment durch die Saalwand brechen, macht das nicht unbedingt leichter.

Eine ungewöhnliche Freundschaft

Das Gericht versucht dennoch herauszufinden, ob die beiden Angeklagten in Haft als radikalislamistisch aufgefallen waren. Das bejaht ein zugeschalteter Zeuge aus einer Grazer Justizanstalt. Die beiden sollen zu jenen Extremisten gehört haben, die mit erhobenem Zeigefinger gegrüßt hätten. Das Symbol steht im islamischen Kontext für die Einheit Gottes, wird aber von den Terroristen des "Islamischen Staates" für sich beansprucht. Diese Aussage genügt der Richterin.

Danach wird Abdelkarim Abu H. zugeschaltet. Dabei handelt es sich um Österreichs bisher einzigen Hamas-Terroristen, der zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. H. hatte vor einigen Jahren zwei Männer zu Mordanschlägen in Israel angestiftet. Auch wenn sich die Terroristen der Hamas und des IS normalerweise nicht riechen können: Lorenz K. und Abdelkarim Abu K. schafften es in Haft dennoch irgendwie. Und sie chatteten im Gefängnis über ihre illegalen Handys miteinander.

"Lorenz meinte, dass sie irgendwie krank ist"

Ende Juli 2020 gingen zwischen den beiden wirre Sprachnachrichten hin und her. Lorenz K. reihte in einem seiner Sätze etwa die Worte "Okay Bruder sagen jetzt schreiben jetzt mache Bai'a WhatsApp muss schreiben" aneinander. Und "Kopf kaputt Ninja". Für Außenstehende gleicht das einer Geheimsprache. Abdelkarim Abu H. versuchte im Duo mit seinem Gerichtsdolmetscher aufzuklären: "Ninja" sei eine – vermutlich verschleierte – Frau gewesen, auf die K. "gestanden ist". Sie habe den Häftling angeschrieben, um Nachrichten an K. zu übermitteln. "Aber Lorenz meinte, dass sie irgendwie krank ist." Deshalb: "Kopf kaputt".

Aber was hat es mit Bai'a auf sich? Die Anklagebehörde interpretiert den arabischen Begriff als Treueschwur für den IS, zu dem Abdelkarim Abu H. die Frau auf Lorenz K.s Geheiß angeblich gedrängt haben soll. Dazu kann oder will der verurteilte Hamas-Terrorist dann aber nichts mehr sagen.

Ein anderer Zeuge taucht erst gar nicht auf: Joel Ebrahimi P. Den mutmaßlichen Salafisten aus Deutschland soll Lorenz K. dazu aufgefordert haben, als Märtyrer zu sterben. Die Behörden suchten P. in Deutschland auf und fanden ihn auch. Der verweigerte bisher aber die Anreise nach Wien, weil er mit K. nichts zu tun haben möchte.

Der Anwalt von Lorenz K., David Jodlbauer, will P. dennoch als Zeuge laden – auch wenn die Chance wohl gering ist, dass er dem Gericht neue Erkenntnisse liefert. Die Richterin vertagt den dritten und letzten Prozesstag deshalb allerdings um etliche Wochen: auf 31. Juli. Vielleicht ist dann ja auch die Akustik besser. (Jan Michael Marchart, 13.5.2024)