Heute vor 76 Jahren, am 14. Mai 1948, wurde der Staat gegründet, dessen Erfolgsgeschichte nach der Shoah, der größten Tragödie in den Annalen des Weltjudentums, für die Überlebenden und ihre Nachfahren weltweit eine neue Hoffnung bedeutet hat. Die einzige liberale Demokratie im Nahen Osten ist trotz Kriegen und terroristischer Anschläge zu einer blühenden technologischen Großmacht aufgestiegen. Zugleich ist aber Israel nach dem epochalen Sieg im Sechstagekrieg 1967 auch zu einer unerträglich arroganten Besatzungsmacht geworden. Die Unterdrückung der Palästinenser und die verhängnisvolle Siedlungspolitik, heute mit 400.000 hemmungslosen Siedlern im besetzten Westjordanland, haben als Krebsübel in der israelischen Politik gewirkt.

Macht Politik mit katastrophalen Folgen: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Foto: Imago / Kira Hofmann

In dieser Kolumne wurde wiederholt auf die katastrophalen Folgen der Politik des wegen Korruption angeklagten Ministerpräsidenten Israels, Benjamin Netanjahu, und der von ihm in Schlüsselpositionen eingesetzten rechtsextremistischen Rassisten hingewiesen. Die lang anhaltenden Demonstrationen von hunderttausenden Israelis gegen die ultrarechte und ultranationalistische Regierungspolitik spiegelten die Stärke einer lebendigen Demokratie. Zugleich haben sie leider auch die Feinde des Landes ermuntert und das Militär und den Sicherheitsapparat geschwächt.

Je mehr Zeit seit dem bestialischen Angriff der Hamas-Terroristen vergeht und je länger die erschütternden Bilder des Leids aus dem Gazastreifen weltweit täglich ausgestrahlt werden, umso größer wird die Gefahr des Abstiegs Israels aus dem bewunderten Zufluchtsort der Juden zu einem verhassten Paria in den Augen der Weltöffentlichkeit. Die letzte Uno-Abstimmung mit 143 Stimmen bei 25 Enthaltungen und neun Gegenstimmen zugunsten einer Vollmitgliedschaft für die Palästinenser sagt alles.

Grenzenloser Judenhass

Die perfide Rechnung der Terroristen geht auf. Die mit erschreckend hohen Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung verbundenen Gegenschläge der israelischen Armee inmitten der zerbombten Häuserblöcke haben die Erinnerung an die toten und verwundeten, vergewaltigten und gefolterten, entführten und als Geiseln verschwundenen Israelis nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 in den Medien fast völlig ausgelöscht. Die propalästinensischen und israelfeindlichen Proteste auf den Straßen und in den Hörsälen von Berlin bis New York bestätigen die stillschweigende Akzeptanz des Hamas-Terrorismus und überschreiten immer häufiger und immer offener die Grenzlinie zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus. Machen wir uns nichts vor! Wir erleben vielfältige Ausdrücke eines grenzenlosen Judenhasses von links, von rechts und besonders laut von den Islamisten.

David Ben-Gurion war der Schöpfer des Staates Israel. Benjamin Netanjahu könnte durch seine Untergrabung des Rechtsstaates und mit seinem perspektiv- und erfolglosen Krieg in Gaza als der Zerstörer der israelischen Erfolgsgeschichte und als Gefährder des Weltjudentums in die Geschichte eingehen. Die mahnenden Worte des Schriftstellers und Widerstandskämpfers Jean Améry (1912–1978) gelten nicht nur für die Holocaust-Überlebenden: "Jude sein heißt, sich ständig der Endlösung als einer Wirklichkeit von gestern und einer Möglichkeit von morgen bewusst sein." (Paul Lendvai, 14.5.2024)