Connor Bedard traf gegen Großbritannien und Dänemark je zweimal für das Team Canada. IMAGO

Prag – "Es ist schön, zu treffen, aber ich denke nicht zu viel darüber nach. Ich will Gold holen, das ist mein Fokus." Bescheidenheit ist eine Zier, ohne sie besser fährt auch Connor Bedard bei der Weltmeisterschaft. Nach jeweils zwei Treffern in den ersten beiden Spielen gegen Großbritannien (4:2) und Dänemark (5:1) vergnügt sich das kanadische Eishockey-Wunderkind am Dienstag (20.20 Uhr, ORF Sport+) zum zweiten Mal innert neun Tagen mit Österreichs Verteidigern. Es könnte seine Führung in der Schützenliste ausbauen.

Bei seinem Debüt fürs Team Canada in Wien war der 18-Jährige als Torschütze leer ausgegangen, hatte aber immerhin das zwischenzeitliche 2:0 vorbereitet. Die Kanadier siegten schließlich 5:1, das wäre auch in etwa das WM-Ergebnis, das Headcoach André Tourigny gegen die Österreicher vorschwebt. Die haben beim unglücklichen 5:6 gegen die Schweiz schließlich angedeutet, nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen zu sein.

Routinegewinn

Andererseits ist der Rekordweltmeister und Titelverteidiger derzeit sicher stärker als am Ende der Vorbereitung – stieß doch vor dem Spiel gegen die Dänen John Tavares, der Kapitän der in den Playoffs gescheiterten Toronto Maple Leafs, zur Mannschaft. Für den 33-jährigen Olympiasieger von 2014, der einst bei den New York Islanders mit Thomas Vanek und Michael Grabner zusammenspielte, ist es "eine große Ehre", die junge Truppe anzuführen, aus der Bedard in vielerlei Hinsicht hervorsticht.

Der Bursche aus North Vancouver, dessen Dienste sich die Chicago Blackhawks sichern konnten, war der Lichtblick in einer insgesamt enttäuschenden Saison des Traditionsteams aus der Windy City. Der stärkste Rookie der Liga brillierte mit 15 Toren und 18 Vorlagen, ehe er sich Anfang Jänner einen Kieferbruch zuzog. Er kehrt aber schon Mitte Februar zurück und erzielte in seinen letzten 29 Spielen 28 Punkte (sieben Tore, 27 Assists). Insgesamt schloss Bedard seine erste Saison nach nur 68 Partien als bester Neuling in puncto Tore (22) und Punkte (61) ab und belegte den ersten Platz bei den Assists (39).

Regungslos, geschlagen

"Er ist sicher ein Superstar. Mit 18 in der Liga so aufzuspielen, da hat man sehr viel Respekt", sagte Marco Rossi, der es auf 21 Saisontore für Minnesota Wild gebracht hatte. Bedard zeichne das Selbstvertrauen aus, "er weiß, wie gut er ist". Vor allem die Schusstechnik des Jünglings beeindruckt. Regungslose, geschlagene Torhüter säumen den Weg des U18- und U20-Weltmeisters, der sich nun auch unter den Erwachsenen vergolden will.

Eine Ehre, auf die Macklin Celebrini verzichten muss, der nach der Generalprobe gegen Österreich nach Hause geschickt worden war. Der erst 17-Jährige, der für die "Terriers" der Universität Boston eine Unmenge von Punkten in der US-Collegemeisterschaft sammelte, wird für den anstehenden Draft der National Hockey League (NHL) am 28./29. Juni in Paradise, Nevada, als First Overall Pick und also Nachfolger von Bedard gehandelt.

Steigerungslauf

Im Hier und Jetzt sind die Kanadier ein harter Brocken für die Österreicher, die eine unglückliche Niederlage gegen die Schweiz zu verdauen haben. "Der Weg, wie wir ihn heute beschritten haben, muss wieder die Richtung sein gegen Kanada", sagte Headcoach Roger Bader nach dem Spiel gegen die Eidgenossen. "Aber man muss schon realistisch sein, was auf der anderen Seite steht. Das ist eine absolute Top-Mannschaft, die wird auch jeden Tag besser, bei ihnen ist es immer ein Steigerungslauf."

Abwärtsspirale

Für Baders Team droht es dagegen eher abwärts zu gehen, ehe es wieder aufwärts gehen kann. Am Donnerstag wartet Olympiasieger Finnland (16.20 Uhr), am Freitag WM-Gastgeber Tschechien (20.20 Uhr), ehe zum Abschluss die um den Klassenerhalt entscheidenden Partien gegen Norwegen (Sonntag) und Großbritannien (Dienstag, 21. Mai) anstehen. Kluge Kräfteeinteilung tut not, auch wenn das hungrigen Typen wie Connor Bedard entgegenkommen könnte. (Siegfried Lützow, 14.5.2024)