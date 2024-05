Alle paar Jahre wieder, immer vor den EU-Wahlen, ist Vilimsky-Time. Dann marschiert Sir Harald, den man sonst nur von der äußersten Peripherie seiner politischen Wahrnehmung (und einem gelegentlichen Selfie auf dem Roten Platz) her kennt, quer durch die Medienlandschaft und tut allerorten seine unfrohe Botschaft kund: Die EU ist der reine Wahnsinn, weil sie uns unser kleines Glück hinterm Grenzbalken kaputtgemacht hat.

Sehr viel mehr hat Sir Harald, renommiert für sein subtiles Weltbild und seinen maßvollen Sprachgebrauch, nicht zu sagen, dafür wiederholt er es in der Hochphase der Vilimsky-Time fünfzig Mal am Tag: Fakt ist, die EU ist Österreichs Unglück. Als Meister des Paradoxons findet er nichts dabei, sich seit Jahr und Tag vom EU-Moloch finanziell aushalten zu lassen, weil er nur so in seiner Destruktivrolle als politische Möchtegern-Abrissbirne brillieren kann. Vielleicht geht sich am Ende der Karriere gar der Kommissar aus, dann kommt noch mehr aufs Konto.

Dass Vilimsky-Time ist, erkennt man bei Überlandfahrten auch daran, dass man an jedem Kreisverkehr mit einem FPÖ-Plakat im Landser-Stil konfrontiert wird. Dessen größter Vorteil: Der Schmierage-Look verbürgt, dass man selbst aus nächster Nähe kaum erkennen kann, welche Grindmotive darauf abgebildet sind. In der Tat: Vilimsky-Time ist eine wunderbare Zeit. Aber am allerschönsten ist doch, wenn sie endlich vorbei ist. (Christoph Winder, 14.5.2024)