Wenn sich dieser Tage weite Teile der georgischen Bevölkerung auf der Rustaveli Avenue 8 vor dem georgischen Parlamentsgebäude einfinden, um gegen das "russische Gesetz" zu demonstrieren, ertönt immer wieder die Ode an die Freude. Die Protestierenden singen die Europahymne abwechselnd mit der Tawisupleba, der georgischen Nationalhymne, die übersetzt "Freiheit" bedeutet und in der es heißt: "Unsere heutige Freiheit, lobpreist unsere Zukunft".

Zur ohnehin symbolgeladenen Stimmung kommt hinzu, dass im Parlamentsgebäude der georgischen Hauptstadt die Gebeine gefallener Soldaten aus dem erfolglosen Verteidigungskampf gegen die Rote Armee von 1921 gebettet sind – quasi als Mahnmal für die wiederkehrenden Versuche Moskaus, die Georgier zu unterjochen.

Zweimal von Russland überfallen

Die Georgierinnen und Georgier müssen aber gar nicht so weit in die Vergangenheit blicken. Zweimal wurde das Land seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 bereits auf Geheiß Moskaus überfallen. 1992, als russische Truppen dem separatistischen Abchasien zu Hilfe kamen, und dann 16 Jahre später im Jahr 2008, als russische Panzer erneut in Abchasien und Südossetien einrollten und bis heute eingefrorene Konflikte provozierten. 20 Prozent des georgischen Staatsgebiets sind seither militärisch besetzt und wären ohne Russland nicht überlebensfähig.

Weitere 16 Jahre später wehrt man sich (noch) nicht gegen russische Panzer, aber gegen einen von Russland geförderten Demokratieabbau im Mantel eines Gesetzes nach russischer Blaupause. Es hat in Russland unliebsame Medien und NGOs als "ausländische Agenten" diffamiert und hinter Gitter gebracht, und es soll in Georgien dasselbe tun.

Vor dem georgischen Parlament und auch im Rest des Landes: Die EU-Flagge gehört dazu. REUTERS/Irakli Gedenidze

Der neue Zar im Kreml hätte gerne einen Ring russischer Vasallenstaaten um sein Reich. Mithilfe des Diktatorenfreundes in Minsk, Alexander Lukaschenko, ist Belarus ein solcher. In Kiew scheiterte das Vorhaben aber krachend. Die Vollinvasion der Ukraine hat auch den letzten Skeptikern in Russlands Umgebung klargemacht, dass es unter diesem Regime Putins nicht mit Russland und dem Westen geht, sondern dass man sich entscheiden muss. Auch die wankelmütigen EU-Partner in Osteuropa werden sich dahingehend bald festlegen müssen.

Im Südkaukasus versuchen die Regierungen ebenfalls seit Jahren den politisch-wirtschaftlich-militärischen Spagat zwischen dem EU-Nato-Block und Russland. Zumindest die georgische Bevölkerung scheint sich nun aber endgültig entschieden zu haben. Zwar sind in Georgien schon seit Jahren EU- und Nato-Flaggen präsenter als in allen tatsächlichen Mitgliedsstaaten, bisher wagte man den endgültigen Richtungsentscheid aber noch nicht.

Russische Einflusskampagnen

Das liegt an Kreml-freundlichen und westkritischen Regierungen, die dank russischer Einflusskampagnen an die Macht kamen und dort verblieben. Das lag aber auch am Zaudern und Zögern des Westens, die prowestlichen Bestrebungen zu erwidern – auch aus Angst vor Putin.

Die Demonstranten werden ihr kurzfristiges Ziel, den Stopp des Gesetzes, wohl nicht erreichen. Schon im Herbst haben die sie aber die Möglichkeit, die vom prorussischen Oligarchen Bidsina Iwanischwili orchestrierte Regierungspartei Georgischer Traum abzuwählen und durch eine solche zu ersetzen, die auch der Mehrheitsmeinung in Richtung EU- und Nato-Beitritt entspricht. Sie sollten in diesem Vorhaben nach Möglichkeit vom Westen unterstützt werden, um den "georgischen Albtraum" abzuwenden. (Fabian Sommavilla, 13.5.2024)