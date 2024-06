Die Historikerin Petra Svatek erzählt im Gastblog, welche Wiener Bauten aus dem 19. Jahrhundert heute fast vergessen sind.

Als Napoleon seine Truppe 1809 aus Wien abzog, leitete er mit dem Abriss der Stadtmauer zwischen Augustiner- und Löwelbastei langsam die Umwandlung des Wiener Stadtbildes ein. Große Bauvorhaben prägten das Jahrhundert ebenso wie die Erweiterung der Stadt durch die Eingemeindung von Vorstädten. Viele Gebäude und Straßen von damals bestimmen auch heute noch das Wiener Stadtbild, wie zum Beispiel die Ringstraße mit ihren Monumentalbauten. Einige von ihnen sind allerdings bereits im Laufe des 19. oder 20. Jahrhunderts verschwunden und uns heute nur mehr durch Ansichten und Fotos bekannt, wie zum Beispiel die k.k. Militär-Schwimmschule, der Nordbahnhof und das erste Parlamentsgebäude.

Die k. k. Militär-Schwimmschule

Da während der Schlacht bei Aspern 1809 viele Soldaten wegen ihrer Unkenntnisse im Schwimmen in den weitverzweigten Donauarmen ertrunken waren, setzte sich unter anderem General Graf Wilhelm von Bentheim-Steinfurt für die Errichtung von eigenen Schwimmschulen ein. In Wien wurde am 6. Juni 1813 an einem Arm der Donau im Prater die erste k. k. Militär-Schwimmschule eingeweiht. Die Anlage bestand zum großen Teil aus Holz, das in der kalten Jahreszeit abgebaut wurde. Sie setzte sich aus einer schwimmenden Plattform mit Kabinen am Rand und einem Wasserbecken in der Mitte zusammen, durch das Donauwasser fließen konnte. Die Schwimmschule existierte bis 1874, als es im Zuge der Donauregulierung zur Trockenlegung des Areals kam.

Die Schwimmschule 1825. ÖAW A-V(Bl): OE/Vie 719/1

Der Nordbahnhof

Das Eisenbahnzeitalter begann in Wien 1836, nachdem der Bankier Salomon Mayer Rothschild ein Privileg zum Bau der k.k. Ferdinands-Nordbahn erhalten hatte. Im Zuge dessen entstand in der Nähe des heutigen Pratersterns der Nordbahnhof, der am 6. Januar 1838 offiziell fertiggestellt und 1865 aufgrund des stark gestiegenen Passagieraufkommens durch einen prachtvollen Neubau im maurisch-toskanischen Stil ersetzt wurde. Das Gebäude beinhaltete eine 137 Meter lange und 32 Meter breite dreischiffige Halle. Vorhalle, Salons sowie Abfahrts- und Ankunftshalle beeindruckten unter anderem mit Granitsäulen, imposanten Prachttreppen, Mosaikfußböden, Gemälden, Statuen und edlen Kronleuchtern. Der Nordbahnhof zählte bis zum Ende der Habsburgermonarchie zu den bedeutendsten und prunkvollsten Bahnhöfen Europas. Er spielt allerdings auch eine Rolle im dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte: Ab 1943 diente er als direkte Verbindung zwischen Wien und Auschwitz, über den viele Wiener Jüd:innen ins Konzentrationslager deportiert wurden, wie ÖAW-Historiker:innen in einem Forschungsprojekt des Instituts für Kulturwissenschaften untersuchen konnten. Nachdem der Bahnhof während des Zweiten Weltkrieges schwere Schäden erlitten hatte, wurde er nicht wieder aufgebaut.

Der Nordbahnhof 1873. ÖAW A-V(Bl): OE/Vie 1792

Das erste Parlamentsgebäude

Am 26. Februar 1861 erließ Franz Joseph I. das Februarpatent, das ein Zweikammernparlament (Reichsrat) aus einem Abgeordneten- und einem Herrenhaus vorsah. Während das Herrenhaus im heutigen Palais Niederösterreich in der Herrengasse untergebracht wurde, war für die andere Kammer des Reichsrats noch kein geeignetes Gebäude vorhanden. In einer Bauzeit von lediglich sechs Wochen errichtete man daher in der Währinger Straße gegenüber der im Bau befindlichen Votivkirche ein zweigeschoßiges Haus mit Rampe, Vorhalle und Sitzungssaal. Dieses erste Wiener Parlamentsgebäude wurde am 25. April 1861 eröffnet und bestand bis zur Fertigstellung des Parlaments am Ring im Jahre 1883. Danach wurde das Gebäude abgerissen und durch den Maria-Theresien-Hof ersetzt, der auch heute noch als Wohnhaus- und Büroanlage genutzt wird. (Petra Svatek, 4.6.2024)