Viel Bier und dennoch wenig Wirkung: Ein neues Gel könnte in Zukunft die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums lindern, wenn es rechtzeitig eingenommen wird. IMAGO/Isabelle Ouvrard

Gegen die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums gibt es nur wenige halbwegs wirksame Gegenmittel. Bei schweren Intoxikationen werden im Krankenhaus meist Infusionen gelegt. Das Auspumpen des Magens wird eher selten praktiziert. Ansonsten hilft nur die Ausnüchterung, die dauern kann. Spätere "Anti-Kater-Infusionen", die sich in letzter Zeit insbesondere in den USA einiger Beliebtheit erfreuen, scheinen hingegen eher wirkungslos zu sein.

Doch nun gibt es für Personen, die zu tief in das Glas geschaut haben, dank der Wissenschaft neue Hoffnung: Forschende der ETH Zürich haben ein Protein-Gel mit Nanoteilchen entwickelt, das Alkohol bereits im Magen-Darm-Trakt abbaut, wie sie am Montag im Fachblatt Nature Nanotechnology berichteten. Im Mäuseversuch wurde die Substanz bereits erfolgreich getestet.

Die Folgen der Volksdroge

Wer regelmäßig größere Mengen Alkohol trinkt, schadet bekanntlich der Gesundheit: Lebererkrankungen, Entzündungen im Magen-Darm-Trakt oder Krebs sind häufige Folgen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jährlich an die drei Millionen Menschen an übermäßigem Alkoholkonsum. Kurzfristig beeinträchtigen geringe Mengen an Alkohol die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit und erhöhen das Unfallrisiko.

Die Substanz mit halluzinogener, süchtig machender und toxischer Wirkung gelangt hauptsächlich über die Magenschleimhaut und den Darm ins Blut. Genau da setzt das innovative Protein-Gel an: Konkret wird durch das Gel Alkohol schnell, effizient und direkt in harmlose Essigsäure umwandelt. Der Alkohol kann also nicht mehr ins Blut gelangen und dort seine berauschende und gesundheitsschädigende Wirkung entfalten.

"Das Gel verlagert den Alkoholabbau von der Leber in den Verdauungstrakt. Im Gegensatz zum Alkoholstoffwechsel in der Leber entsteht dabei aber nicht das schädliche Zwischenprodukt Acetaldehyd", erklärt Raffaele Mezzenga, Professor für Lebensmittel und weiche Materialien an der ETH Zürich, der zuvor auch am Cern und für die Nasa gearbeitet hat. Acetaldehyd ist giftig und für viele Gesundheitsschäden verantwortlich, die durch übermäßigen Alkoholkonsum entstehen.

Erfolg im Mäuseversuch

Am Menschen wurde die Substanz bisher noch nicht klinisch getestet. Die ersten Experimente fanden mit Mäusen statt – und waren erfolgreich. Einer Gruppe der Nager wurde einmalig Alkohol verabreicht, eine andere erhielt zehn Tage lang regelmäßig Alkohol. Dreißig Minuten nach der einmaligen Alkoholabgabe senkte die prophylaktische Anwendung des Gels den Alkoholpegel der Mäuse um vierzig Prozent. Fünf Stunden nach Alkoholaufnahme war ihr Blutalkoholspiegel im Vergleich zur Kontrollgruppe gar um 56 Prozent gesunken. Dabei sammelte sich bei diesen Mäusen das schädliche Acetaldehyd weniger an, und die Stressreaktionen der Leber wurden deutlich gemildert, was sich an besseren Blutwerten zeigte.

Alkoholabbau mit und ohne Protein-Gel im schematischen Vergleich. ETH Zürich/ Adobe Stock

Bei den Mäusen, die zehn Tage lang Alkohol erhielten, konnten die Forschenden neben einem niedrigeren Alkoholpegel zudem eine anhaltende, therapeutische Wirkung des Gels nachweisen: Die Mäuse, die zusätzlich zum Alkohol täglich das Gel bekamen, zeigten einen deutlich geringeren Gewichtsverlust, weniger Leberschäden und damit einen besseren Fettstoffwechsel in der Leber sowie bessere Blutwerte. Auch andere Organe wie die Milz oder der Darm sowie das Gewebe der Mäuse wiesen deutlich weniger durch Alkohol verursachte Schäden auf.

Molke, Eisen- und Goldatome

Für die Herstellung des Gels verwendeten die Forschenden gewöhnliche Molkenproteine. Diese wurden mehrere Stunden gekocht, bis sich daraus lange, dünne Fasern bildeten. Anschließend wurde Salz und Wasser als Lösungsmittel hinzugefügt, damit sich die Fasern zu einem Gel vernetzen. Der Vorteil eines Gels gegenüber anderen Verabreichungsformen ist, dass es sehr langsam verdaut wird.

Damit das Gel den Alkohol abbauen kann, braucht es aber noch mehrere Katalysatoren. Als Hauptkatalysator setzten die Forschenden auf einzelne Eisenatome, die sie gleichmäßig über die Oberfläche der langen Proteinfasern verteilten. "Wir tauchten die Fasern quasi in ein Eisenbad, sodass sie wirksam mit dem Alkohol reagieren und ihn in Essigsäure verwandeln können", sagt ETH-Forscherin Jiaqi Su, die Erstautorin der Studie. Um diese Reaktion im Magen auszulösen, sind winzige Mengen an Wasserstoffperoxid nötig. Diese werden durch eine vorgelagerte Reaktion zwischen Glucose und Goldnanopartikel erzeugt.

Die Forschenden entschieden sich für Gold als Katalysator für Wasserstoffperoxid, da das Edelmetall nicht verdaut wird und daher länger im Verdauungstrakt wirksam ist. All diese Substanzen – Eisen, Glukose und Gold – wurden in das Gel gepackt. Dadurch wird eine mehrstufige Kaskade aus enzymatischen Reaktionen ausgelöst, bei der am Ende Alkohol in Essigsäure verwandelt wird. Das Gel ist aber nur wirksam, solange sich noch Alkohol im Magen-Darm-Trakt befindet und kann deshalb bei Alkoholvergiftungen nicht mehr helfen, wenn der Alkohol sich bereits im Blut befindet. Auch hilft es nicht dabei, den Alkoholkonsum generell zu reduzieren.

Klinische Tests stehen noch aus

Die Forschenden haben bereits ein Patent für ihre Innovation beantragt. Bis es für Menschen zugelassen wird, sind aber noch einige klinische Tests notwendig. Da die Forschenden aber bereits belegt haben, dass Molkenproteinfasern aus denen das Gel besteht, essbare sind, sind sie zuversichtlich, dass auch dieser Schritt gelingen wird. Mezzenga und sein Team gehen entsprechend davon aus, dass ihr Gel in Zukunft vor oder während des Alkoholkonsums oral eingenommen werden kann, um zu verhindern, dass der Blutalkoholpegel steigt und Acetaldehyd den Körper schädigt.

Gesünder sei es aber, gar keinen Alkohol zu trinken, resümiert Mezzenga. "Das Gel könnte aber vor allem für Menschen interessant sein, die nicht ganz auf den Genuss verzichten möchten, aber ihren Körper nicht belasten wollen und nicht an der Wirkung des Alkohols interessiert sind." Bleibt nur die Frage, wie groß diese Zielgruppe ist. (red, tasch, 13.5.2024)