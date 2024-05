"Feud: Capote vs. The Swans" mit Tom Hollander als Truman Capote. Pari Ducovic/FX

Mit Schwänen ist nicht zu spaßen. Elegant und schön anzusehen sind die Tiere, aber wer je in ihre Nähe kam, weiß: So sanft, wie sie aussehen, sind sie nicht. Das haben sie gemeinsam mit Truman Capotes Schwänen. Rein äußerlich auf Schönheit, Stil, Anmut trainiert, aber wer sie reizt, muss mit Schmerzen rechnen.

Da ist zunächst die Sache mit Margaretta Fitler, "Happy" Rockefeller, Frau des Vizepräsidenten Nelson Rockefeller, Gouverneur von New zwischen 1959 und 1973. "Sollten wir nicht ein letztes Hurra haben, bevor sie zurückkommt?", schlägt Happy im Telefonat mit ihrem Techtelmechtel, dem Medienmogul Bill Paley, vor. Der zögert: "Es war amüsant, aber … Ich bitte dich." Doch Happy lässt nicht locker und Bill sich zu einem letzten Hurra mit Happy erweichen. Aber herrje. Happy geht nicht einfach spurlos. Sie hinterlässt vielmehr deutliche Spuren, nämlich Menstruationsblut auf Teppich und Sofa als schwer zu entfernende Erinnerung. "Ob du das wegbringen wirst, bevor deine blöde Frau nach Hause kommt?", stellt Happy in den Raum. Bill ist geliefert und Babe schockiert! Immerhin hat sie einen guten Freund, der sich die Geschichte anhört und die Bescherung nüchtern kommentiert: "Du wirst neue Matratzen brauchen."

Der Freund, das ist der Schriftsteller Truman Capote, und an Babe und ihren Freundinnen begeht dieser in der Folge einen unverzeihlichen Verrat, den die zweite Staffel der FX-Serie Feud: Capote vs. The Swan erzählt. Die Serie startete vor Monaten in den USA und ist nun endlich auf Disney+ abrufbar.

Schön und unaufgeregt

In einem Essay für das Magazin Esquire, einem Teil seines Romans Answered Prayers, schilderte Capote detailliert die kleinen Skandälchen und Tratschgeschichten der New Yorker High Society, und davon gab es reichlich. Genüsslich führte er alle vor, die ihm vertrauten und sich ihm anvertraut hatten und die er "seine Schwäne der Fifth Avenue" nannte: "Schön und unaufgeregt über dem Wasser, atemberaubend, einzigartig, durch die Teiche der Gesellschaft gleitend. Aber Gott hat ihnen zu viel Gepäck mitgegeben. Unter der glatten Wasseroberfläche müssen sie doppelt so schnell und kräftig paddeln wie eine gewöhnliche Ente, nur um sich über Wasser zu halten." Neben Babe Paley (Naomi Watts), Ehefrau des CBS-Gründers Bill Paley, sind das: Slim Keith (Diane Lane), Fashion-Ikone und Ex-Frau von Howard Hawks, JFKs Schwägerin Lee Radziwill (Calista Flockhart) und die schon von Dalí und Diego Rivera gemalte C. Z. Guest (Chloë Sevigny). Weiters im Schwanensee von "Feud": Ann Woodward (Demi Moore), die von allen verdächtigt wird, ihren ersten Ehemann umgebracht zu haben, und – sehr speziell – Joanne Carson (Molly Ringwald), die zweite Frau von Tonight Show-Host Johnny Carson.

Als der Essay La Côte Basque 1965 in der Novemberausgabe 1975 von Esquire erschien, ist Capote in der Serie am Ende. Ein eitler Schnösel, der nach Erscheinen von Kaltblütig zum Literaturstar wurde, sich dabei aber selbst notorisch überschätzte. Das Literaturgenie vergangener Zeiten ergötzte sich an Skandalgeschichten. Namen nannte er keine, aber jede und jeder, der oder die in New York etwas auf sich hielt, wusste natürlich ganz genau, wer gemeint war. Nur wenige der glamourösen und wohlhabenden Frauen, mit denen sich der Schriftsteller umgab, blieben von der Satire in dem Stück verschont, das von mehreren heimlichen Gesprächen in dem titelgebenden Restaurant berichtet.

Das schreit nach Rache

Die Schande ist groß, das schreit nach Rache. Slim wird zur Anführerin eines Feldzugs, in dem keine Gefangenen vorgesehen sind: "Genug", sagt sie im Côte Basque: "Wir stehen vereint und zerstören ihn." Ein Versprechen, das nicht ganz zügig umgesetzt wird. Dazu sind die Damen zu unterschiedlich.

Die Story basiert auf dem Buch Capotes Frauen von Laurence Leamer und wurde von Jon Robin Baitz fürs Fernsehen entwickelt. Gus Van Sant hat sechs Folgen der Regie übernommen. Folge fünf inszenierte Max Winkler, Folge sieben Jennifer Lynch. Tom Hollanders Darstellung des berühmten Schriftstellers und Schauspielers ist hinreißend, anstrengend und mitunter unheimlich. Wir sehen einen sich selbst in jeder Phase überhöht agierenden Mann voller Neurosen, eine verlorene Seele, einen Anerkennungsjunkie, der auf hartem Entzug zu drastischen Mitteln greift und sich dabei selbst vernichtet.

Insgesamt geht Feud: Capote vs. The Swans mit acht Folgen zu sehr in die Länge und verliert sich in Details. Auf der Plusseite stehen Schauspielerinnen – inklusive Jessica Lange als Capotes tote Mutter –, an denen man sich nicht sattsehen kann. Sie stellen Frauen dar, die sich – mehr oder weniger – entschlossen gegen Missbrauch (ihrer Namen) zur Wehr setzen und den Mut haben, sich über ihre Scham hinwegzusetzen, womit ein höchst zeitgemäßer Bogen gespannt wird. Das Desperate Housewives-Thema unter den oberen Zehntausend fängt Produzent Ryan Murphy mit gewohntem Pomp und Trara ein. Einmal mehr erweist sich der Drehbuchautor und Regisseur von American Horror Story und Dahmer – Monster als Meister der Pose. 2017 hat Murphy die Reihe Feud (deutsch: Fehde) geschaffen, zu sehen war der erbitterte Kampf zwischen den Filmdiven Bette Davis und Joan Crawford. Die neue Serie Feud: Capote vs. The Swans ist erneut vor allem ein Fest fürs Auge. Von innen heraus strahlt sie aber nicht. (Doris Priesching, 18.5.2024)