Der Kontrabassist präsentiert am Donnerstag seine Soloeinspielung "Naked Bass II"

Peter Herbert in Aktion. Wolfgang Gonaus

Solospiel bedeutet, auf sich zurückgeworfen zu sein. Ist das Solo aber eine Art Gebet in Tönen oder ein Experiment, ob man ausreichend Ideen hat? Und wie schafft man es, das Gefühl eines Soloorchesters zu erwecken? Kontrabassist Peter Herbert wird sich all das gefragt haben.

Er sieht im Solospiel "die ultimative Herausforderung an sich selbst. Es geht aber auch ums Hörbarmachen von Unerhörtem, um feine erweitere Techniken und Sounds. Solospielen hat für mich auch Parallelen zum Freiklettern, das ich einst betrieben habe. Es geht um das Überwinden eigener Ängste und das Vertrauen in den Hier-und-Jetzt-Zustand."

Destillat aus 40 Jahren

Wer Herbert gehört hat, weiß: Aus dem Charakter des Instruments geborene Ideen sind ebenso zu studieren wie auch Ideen, welche das Instrument quasi vergessen lassen, weil sie unmittelbare Musik sind. Aktuell ist dies auf Naked Bass II (Unit Records) zu hören. Die Neuheit präsentiert Herbert, 1960 in Bludenz geboren, am Donnerstag im Porgy. Die Einspielung sei "ein Destillat aus 40 Jahren Klangforschung. Ich habe auf Eingriffe wie Schnitte oder Effekte verzichtet. Was man hört, ist letztendlich menschlich mit allen Ecken und Kanten und ohne Virtuosenanspruch, einfach hautnah."

Herbert kann auf reichlich Erfahrung zurückblicken, berückend ist auch die Stilvielfalt, der er sich aussetzt. Er hat mit Drummer Art Blakey ebenso gespielt wie mit Gitarrist John Abercrombie, Schlagwerker Bobby Previte und Pianist Joachim Kühn. Hierzulande hörte man ihn etwa mit Avantgardisten Franz Koglmann, Wolfgang Mitterer wie auch mit Gitarrist Karl Ratzer.

Spontan und schnell

Vom Komponisten Herbert gibt es u. a. gar die Oper Trans-Maghreb. Das Soloprojekt ist tendenziell aber ein improvisiertes. "Komponiert sind die Grundideen aller Improvisationen, die musikalische Tagebucheintragungen darstellen, die ich manchmal spontan und schnell entwickelt habe und manchmal bei Wiederbegegnungen verändert habe." Wie man Herbert kennt, werden sich die Tagebucheintragungen beim Porgy-Konzert weiter verändern. (Ljubisa Tosic, 13.5.2024)