Knochenbrüche nach Autounfällen in Khartum waren bis zum 15. April 2023 die kompliziertesten Fälle in der noch jungen Karriere der angehenden Ärztin Hadeel Abdelseid. Doch dann, als an einem Samstagmorgen der Krieg schlagartig über Sudans Hauptstadt hereinbrach, wurden reihenweise Patienten mit Schusswunden in das Krankenhaus eingeliefert. Am Ende des Wochenendes hatte die 27-Jährige fünf davon operiert. Nicht wie bisher als Assistentin. Abdelseid führte vier Monate nach Beginn ihres praktischen Jahres das Skalpell selbst, ohne Unterbrechung.

13 Monate sind seitdem vergangen, und der Krieg im Sudan zwischen der Armee und den paramilitärischen Truppen der Rapid Support Forces (RSF) hat zu einer Krise "epischen Ausmaßes" geführt, wie es die Vereinten Nationen neulich ausdrücken. Einer der "schlimmsten humanitären Katastrophen der jüngeren Geschichte". Sie resultierte bislang in mindestens 15.000 Toten, einige Schätzungen gehen gar von bis zu 150.000 aus. Knapp neun Millionen Menschen wurden vertrieben – mehr als bei jedem anderen aktuellen Krieg.

Im Flüchtlingslager Zamzam geht die Nahrung aus. Es wird eine Hungerkatastrophe befürchtet. via REUTERS/Mohamed Zakaria

Darunter waren auch viele Ärztinnen und Ärzte, von denen es schon davor zu wenige gab: einen pro 4000 Einwohner. Abdelseid war plötzlich Krisenmedizinerin, und das ohne Krankenhaus, das nach einigen Tagen wegen der Kämpfe evakuiert wurde. Aus der Diaspora schickten Verwandte Geld, von dem sie Medizin kaufte, in der Moschee ihrer Nachbarschaft richtete sie eine provisorische Notaufnahme ein. Und der dringend benötigte Rat, den ihr bislang erfahrene Kollegen im OP-Saal gegeben hatten, kam nun aus ihrem Smartphone. Per Videoschaltung.

Beratungen über Skype

Als der Krieg noch nicht in Sicht war, hatte sie auf Facebook einen Aufruf aus den USA gesehen. Sie gehörte, noch als Studentin, zu den ersten 300 sudanesischen Freiwilligen von Project Echo. Die Plattform verbindet weltweit ehrenamtliche Spezialisten und führt sie über Videoschaltungen mit Medizinern in strukturschwachen Ländern zusammen. In Echtzeit helfen sie bei Operationen, beraten bei Behandlungen. Im Sudan ist seit dem Krieg die Zahl der teilnehmenden Mediziner rasant angestiegen. Offiziell sind nun 2000 registriert, doch die Telegram-Gruppe, über die wegen des geringen Datenvolumens ein Gros der Kommunikation abläuft, hat sogar über 15.000 Mitglieder.

DER STANDARD

Abdelseid nahm die globale Expertise nicht nur bei den unzähligen Traumaverletzungen in Anspruch. Nach einigen Tagen des Krieges wurde etwa ein Diabetespatient zu ihr gebracht, der mangels Medizin das Bewusstsein verloren hatte. Ein zugeschalteter Arzt nannte die nötige Menge Insulin und führte sie Schritt für Schritt durch die Behandlung. Der Mann überlebte.

Besonders nötig ist derartige Hilfe derzeit in Darfur im Westen des Sudans, wo sich die Ärzte oft nur per Satellitentelefon einwählen können – beide Kriegsparteien nutzen die Blockade des Internets als Kriegswaffe. Seit Monaten spitzt sich dort der dramatische Kampf um Al-Fashir zu – es ist die letzte relevante Stadt der Region, die noch von der Armee kontrolliert wird. Die RSF kontrollieren inzwischen alle Zufahrtswege, es gelangt kaum Nahrung oder Medizin in die Großstadt.

"Ich bin immer noch dort"

Al-Fashir bot bisher Schutz für Millionen. Im Zamzam-Flüchtlingslager südlich der Stadt sterben nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen täglich Kinder. Jedes 15. Kleinkind ist "akut mangelernährt", hungert also. Es handle sich um eine "katastrophale und lebensbedrohende Ernährungskrise". Ein Einmarsch der RSF in die Stadt, in der afrikanische und arabische Gemeinden leben, könnte zu Massakern an der Zivilbevölkerung führen, warnen internationale Beobachter. Und Racheangriffe in ganz Darfur, wo es bekanntlich in den Jahren 2003 bis 2005 hunderttausende Toten bei gezielten Übergriffen gegen ethnische Gruppen gab.

"Die Lage ist so schlimm wie damals", sagt Abdelseid. Sie weint am Telefon – auch weil der Konflikt international weitgehend ignoriert wird. "Niemanden interessiert das", sagt sie, "wir fühlen uns alleingelassen." Bis vor einigen Tagen konnte sie diese Gefühle unterdrücken, behandelte im Norden des Sudans. Doch dann gab es auch dort Kämpfe, ein Cousin wurde getötet, sie musste nach Ägypten fliehen.

Vorerst kann Abdelseid nur noch aus der Ferne helfen – und das zerreißt sie förmlich. "Ich bin immer noch dort, mit meinem Herzen und meinem Verstand." (Christian Putsch, 14.5.2024)