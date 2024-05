Hier sind die Mediennews vom Montag:

Klimajournalismus Wolfgang Blau: "Es gibt immer noch einen Bodensatz von Klimaleugnern" Medien hätten den Ernst der Lage noch nicht erkannt, kritisiert Wolfgang Blau, Mitgründer des Oxford Climate Journalism Network. Jedes Thema habe eine Klimarelevanz

ORF-Prozess Weißmann kann im Prozess um ORF-Managerin Warnung vor "Frauenkeule nicht ausschließen" Eine Mitarbeiterin klagt den ORF wegen Diskriminierung. Ein neues Jobangebot von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann weckt Hoffnungen auf einen Vergleich

TV-Tagebuch Im falschen Jahrhundert? FPÖ-Frau Belakowitsch über Kinderwunsch und Biologie Bei "Im Zentrum" wurde über sinkende Geburtenraten, Egoismus Rollenbilder, Feminismus und Wertschätzung diskutiert

Trainingseinheiten im TV Hans Knauß im ORF, Philipp Jelinek auf krone.tv: Wer bewegt mehr? Die morgendliche Turnstunde mit dem Ex-Skifahrer im ORF und dem dankbaren Ex-ORF-Vorturner auf krone.tv

Serie Lernen's ein bisserl Geschichte: "Manhunt: Nach dem Attentat" auf Apple TV+ Die Serie hält sich weitgehend an historische Fakten und nimmt uns – nach einer etwas lahmen ersten Folge – auf eine spannende Reise in die gar nicht so ferne Vergangenheit mit

Ungleiches Paar "Maxton Hall" bei Amazon Prime: Liebe zwischen zwei Welten Die Serie erzählt die alte Geschichte vom reichen Schnösel und dem armen Entlein, die sich ineinander verlieben

Autobiographie "Magnum"-Star Tom Selleck wollte gar nicht Schauspieler werden Er träumte von einer Karriere als Profi-Basketballer - Autobiografie "Man kann nie wissen" ab Montag erhältlich

Switchlist "Hinterholz 8", "Talking About Trees", "Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen": TV-Tipps für Montag "Die letzten Venezianer", "Columbo: Blumen des Bösen", Bahnfahren und Deutschland im "Themenmontag", "Thema" über psychische Probleme nach der Geburt und Personalmangel im Kindergarten – mit Radiotipps

