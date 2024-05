19.40 REPORTAGE

Re: Clowns helfen Kindern in Not Professionelle Schauspieler und Clowns reisen ehrenamtlich in die ärmsten Regionen der Welt, um Kinder wieder zum Lächeln zu bringen. Die Reportage begleitet Mitarbeiter der Hilfsorganisation Clowns Sans Frontières bei ihrem Einsatz in Mayotte, einer Region im Indischen Ozean und zugleich das ärmste Departement Frankreichs. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTARFILM

Goldgrube Altenheim Im Jahr 2020 machten über 65-Jährige bereits ein Fünftel der europäischen Bevölkerung aus, bis 2100 wird ihr Anteil auf ein Drittel ansteigen. In allen Ländern stellt sich denn die Frage der Alters­fürsorge, doch viele Regierungen überlassen das Schicksal der Senioren privaten Unternehmen, bei denen der Profitgedanke an erster Stelle steht. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Lena Schillings politisches Privatleben, der EU-Migrationspakt im Wahlkampf, Erstwähler und eine Vorschau auf die Dok-1­-Reportage Demokratie in Gefahr. Gäste: Politikberater Thomas Hofer und Journalistin Claudia Gigler. Bis 22.00, ORF 2

22.00 KRIMI

Steirerwut (A 2019, Wolfgang Murnberger) Der vermeintliche Suizid eines Bauern (Helmut Berger) entpuppt sich als Mord, Hary Prinz und Miriam Stein ermitteln. Von Wolfgang Murnberger inszenierter Landkrimi. Bis 23.30, BR

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Skirennläufer Manuel Feller und Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, sind zu Gast bei ­Stermann & Grissemann. Bis 23.05, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Frauen an die Waffen Ein diffuses Gefühl der Unsicherheit lässt in Österreich immer mehr Frauen zur Waffe greifen. Danach steht ab 23.20 in der Doku Die Waffen des Lichts – Ein amerikanischer Glaubenskrieg der evangelikale Prediger Rob Schenck im Fokus, der Anhänger der Waffenlobby in den USA und gleichzeitig Abtreibungsgegner ist – bis er seine Haltung nach der Begegnung mit einer Mutter zu reflektieren ­beginnt. Bis 0.15, ORF 2

Wird Zeugin eines brutalen Mordes und gerät selbst ins Visier eines Serienmörders: Violetta Schurawlow als Taxifahrerin in "Die Hölle", ORF 1, 0.15 Uhr. Foto: ORF / Allegro Film / Petro Domenigg

0.15 THRILLER

Die Hölle (A/D 2017, Stefan Ruzowitzky) Eine junge Taxifahrerin wird Zeugin eines Prostituiertenmordes – und selbst zur Zielscheibe, da sie von dem Serienkiller gesehen wurde. Stefan Ruzowitzky inszenierte seinen Thriller gekonnt entlang der Genrekonventionen, Violetta Schurawlow fesselt in der Rolle der resoluten Taxilenkerin. Bis 0.15, ORF 1

0.15 THRILLER

Fall (USA/GB 2022, Scott Mann) Nichts für Menschen mit Höhenangst: Die Kletterfreaks Becky und Hunter schaffen es zwar auf die Spitze eines 600 Meter hohen Funkturms mitten in der Wüste, um dort die Asche eines Verstorbenen zu verstreuen. Beim Rückweg lösen sich allerdings rostige Teile, und die beiden sind in luftiger Höhe gefangen. Mit wenig Budget, aber guten Einfällen spannend inszeniert. Bis 1.55, ZDF