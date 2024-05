Oft sind es bei Googles Entwicklerkonferenz I/O gar nicht so sehr die großen Projekte, sondern der Blick auf frühe Forschungsergebnisse, die die breite Masse begeistern. So war es auch im Jahr 2021, als Google mit dem Projekt Starline für Furore sorgte: dreidimensionale Videotelefonie, die so wirkt, als würde das Gegenüber wirklich im Raum sitzen.

Wie sich bald herausstellen sollte, handelte es sich dabei tatsächlich um keinen Scherz. Ein Kombination aus zahlreichen Kameras und einem Lichtfelddisplay ermöglicht den verblüffenden Effekt. Für die breite Masse war das allerdings zunächst nicht gedacht, schlicht zu teuer war die Hardware von Google, also blieb die Technologie zunächst Google und ausgewählten Partnern überlassen.

Project Starline soll künftig kommerziell vefügbar sein. Google

Startschuss

Einige Jahre Forschung später soll sich das nun ändern: Das Project Starline soll zu einem kommerziellen Produkt werden, kündigt Google in einem Blogeintrag an. Zu diesem Zweck ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit HP eingegangen, ab 2025 soll die Kommerzialisierung der 3D-Videokonferenzlösung beginnen.

Die "nächste Generation an Kommunikationsgeräten" soll aus dieser Partnerschaft entstehen, heißt es dazu auf der Webseite des Projekts. Es ist also davon auszugehen, dass es sich dabei um eine Videokonferenzlösung mit entsprechender Hardware für Firmen handeln wird.

"Da mehr als die Hälfte der Bedeutung und Absicht durch Körpersprache und nicht nur durch Worte kommuniziert wird, spielt eine immersive Erfahrung in der Zusammenarbeit eine wichtige Rolle bei der Schaffung authentischer menschlicher Verbindungen in hybriden Umgebungen", formuliert Alex Cho, Präsident der Personal-Systems-Abteilung von HP, die Motivation hinter der Kooperation.

Project Starline

Google

Viele offene Fragen

Wie viel das Ganze dann kosten wird und ob es die Qualität des Originalexperiments erreichen kann, muss sich freilich erst zeigen. Technische Details zum kommerziellen Produkt gibt es derzeit wenig überraschend noch nicht. Allerdings betont Google auch, dass sich Starline über gewohnte Dienste wie Google Meet oder Zoom nutzen lassen soll – die passende Hardware auf beiden Seiten wohl vorausgesetzt.

Ob Google auch bei der I/O des Jahres 2024 wieder ähnliche Überraschungen parat hat, wird sich übrigens schon am Dienstagabend zeigen. Um 19 Uhr startet die Keynote für die aktuelle Ausführung der Konferenz. DER STANDARD ist vor Ort und wird alle Neuerungen mit einem Liveticker sowie ausführlichen Artikeln begleiten. (apo, 13.5.2024)