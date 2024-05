Wolfgang Schäuble starb am 26. Dezember 2023. AFP/POOL/PHILIPP VON DITFURTH

Offenburg – Ein Unbekannter hat am Grab des deutschen Politikers Wolfgang Schäuble ein etwa 1,20 Meter tiefes Loch gegraben. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Unbekannte jedoch nicht bis zum Sarg des im Dezember verstorbenen CDU-Politikers vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Offenburg im badischen Ortenaukreis mitteilten.

Städtische Mitarbeiter bemerkten demnach Montagfrüh auf dem örtlichen Waldbachfriedhof den Erdaushub. Der polizeiliche Staatsschutz ermittle in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wegen Störung der Totenruhe. Zu den Hintergründen des Vorfalls gebe es zunächst keine Erkenntnisse, hieß es in der Mitteilung.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte entsetzt. Wolfgang Schäuble sei "einer der bedeutendsten Demokraten unserer Republik" gewesen und habe "sein ganzes Leben in den Dienst unseres Landes gestellt", sagte die SPD-Politikerin der Bild. Das Grab zu schänden sei eine widerwärtige Straftat. Dies müsse hart verfolgt werden, forderte die Ministerin.

Im Dezember 2023 gestorben

Spitzenpolitiker und Angehörige hatte Anfang Jänner von dem CDU-Politiker Abschied genommen. Schäuble war am Stefanitag im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Der Badener hatte über die Jahrzehnte wichtige politische Ämter inne: Er war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestags. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er. (APA, red, 13.5.2024)