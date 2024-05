Fed-Vize Philip Jefferson AP/Ken Cedeno

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sollte aus Sicht ihres Vize-Chefs Philip Jefferson an ihrer straffen Zinspolitik solange festhalten, bis die Inflation sich auf das Zwei-Prozent-Ziel zubewegt. Die Fed sucht derzeit nach Anzeichen in den Wirtschaftsdaten, dass der Preisdruck nachlässt, nachdem die Teuerung sich zuletzt als überraschend hartnäckig erwiesen hatte. "Ich denke, es ist angemessen, den Leitzins im restriktiven Bereich zu halten", sagte Jefferson am Montag.

Dies gelte, solange diese Daten nicht vorlägen, sagte er bei einer Notenbank-Konferenz des Fed-Ablegers von Cleveland. Unter einem restriktiven Zins verstehen Volkswirte ein Zinsniveau, das eine Volkswirtschaft bremst.

Aus Sicht von Jefferson steht die US-Wirtschaft solide da, da immer noch neue Arbeitsplätze entstünden. Zudem wachse sie weiterhin. Gleichzeitig habe sich aber der Rückgang der Inflation im ersten Quartal abgeschwächt. "Und das ist für mich ein Grund zur Sorge", sagte er. Der insgesamt gesunde Zustand der US-Wirtschaft erlaube es ihm, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die nötig sei, um den Preisdruck zu verringern.

Jefferson hatte sich seit dem jüngsten Zinsentscheid der Federal Reserve am 1. Mai nicht zur Geldpolitik geäußert. Die Währungshüter hatten den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Sie verwiesen darauf, dass in jüngster Zeit keine weiteren Fortschritte in Richtung ihres Inflationsziels von zwei Prozent zu erkennen gewesen seien. Solange nicht mehr Zuversicht herrsche, dass sich die Teuerungsrate nachhaltig dem Fed-Ziel nähere, sei eine Zinswende nicht angebracht. (APA, 13.5.2024)