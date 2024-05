Lamine Yamal, 16 Jahre. IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/S

Barcelona - Der FC Barcelona hat sich in Spaniens Meisterschaft wieder an Girona vorbei auf den zweiten Platz vorgeschoben. Die Katalanen gewannen am Montagabend ihr Heimspiel gegen Real Sociedad mit 2:0.

Jungstar Lamine Yamal (40.) traf für die "Blaugrana" kurz vor der Pause, Raphinha machte in der Nachspielzeit vom Elferpunkt (93.) alles klar. Girona hatte sich bereits am Freitag bei Alaves nur mit einem 2:2 begnügen müssen. Als Meister steht in LaLiga bereits Real Madrid fest. (APA; 13.5.2024)