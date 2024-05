Protestzeltlager am Campus. DER STANDARD/ achbauer

Wien – In der Nacht auf vergangenen Donnerstag hatte die Polizei das Pro-Palästina-Protestcamp auf dem Campus der Universität Wien geräumt, teils verließen die Demonstrantinnen und Demonstranten das Gelände des Alten AKH auch freiwillig. Laut "Kurier" hat die Universitätsleitung nun Konsequenzen gezogen: Die meisten Höfe des Campus sollen von 22 bis 6 Uhr in der Früh geschlossen bleiben. Der große Haupthof, in dem protestiert wurde und sich auch mehrere Lokale befinden, bleibt weiterhin geöffnet – allerdings werde dort mehr Sicherheitspersonal eingesetzt.

Offen ist, wie lange diese Regelung gilt und ob sie etwa bis Semesterende andauert. "Die Situation wird regelmäßig evaluiert, die Maßnahmen werden nur so lange wie nötig aufrechterhalten – im besten Fall nur noch wenige Tage", hieß es in einer Stellungnahme des Rektorats.

Bedrohung für öffentliche Sicherheit

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hatten die Lage am Campus von Anfang an beobachtet. Zu Beginn sei der Charakter der Versammlung nicht so gewesen, dass man das Protestcamp gleich aufgelöst hätte, erläuterte Polizeisprecher Mattias Schuster. Das habe sich geändert, denn man habe eine zunehmende, inhaltliche Radikalisierung festgestellt.

Es seien dann unter anderem Parolen, welche die Ziele der militanten Palästinenser-Organisation Hamas verherrlichten, sowie Aufrufe zu einer Intifada (Palästinenser-Aufstand), registriert worden. "Nach der Zusammenschau aller Umstände sowie einer Endeinschätzung der DSN war der Zweck dieser Versammlung nicht mehr mit der österreichischen Rechtslage vereinbar", so Schuster weiter.

Die DSN sei zum Schluss gekommen, dass der wahre Zweck der Versammlung wohl eine Solidarisierung mit den Zielen der Hamas sei und damit nicht mehr vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. (red, APA, 14.5.2024)