Von links: Steve Albini mit Valina (Husbert Huber, Anselm Dürrschmid und Anatol Bogendorfer)im Electrical Audio Studio in Chicago. Privat

Letzte Woche ist der US-amerikanische Musiker und Tonstudiochef Steve Albini mit nur 61 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Die Bestürzung über seinen frühen Tod war immens. Albini hat mit Bands wie Big Black oder Shellac ein eher insiderisches Publikum erreicht, als Tontechniker hat er Acts wie Nirvana, PJ Harvey oder Jimmy Page und Robert Plant aufgenommen. Er galt als einer der wichtigsten Tontechniker der letzten 35 Jahre, zudem als jemand, der ein Punk-Ethos pflegte, das sich dem Kapitalismus der Musikindustrie nie unterworfen hat. Eine der tausenden Bands, die Albini im Laufe der Zeit betreut hat, waren Valina aus Österreich. Anatol Bogendorfer war deren Sänger und Gitarrist, er erzählt, wie es war, mit Albini zu arbeiten.

STANDARD: Ihre Band Valina ist die einzige österreichische Band gewesen, die sich von Steve Albini hat aufnehmen lassen. Warum musste er es sein?

Bogendorfer: Zuallererst, weil wir diesen analogen, ganz speziellen Albini-Sound geliebt haben. Dieser warme, sehr räumliche Sound ist damals wie heute herausgestochen. Dazu kam, dass Albini für weit mehr gestanden ist als nur Sound: nämlich für eine Punkrock-Kultur, der wir uns zugehörig fühlten. Als wir mit Anfang zwanzig bei ihm aufgeschlagen sind, war er ja bereits eine Underground-Ikone, das Enfant terrible der Musikindustrie, einer, der oft in rhetorisch scharfer wie inhaltlich treffender Weise Dinge an der Mainstream-Musikkultur kritisiert hat. Kurz: Er war unser Held.

STANDARD: Erzählen Sie, wie war es, als Sie das erste Mal mit ihm Kontakt aufgenommen hatten.

Bogendorfer: Das lief bei uns wahrscheinlich ähnlich barrierefrei wie bei anderen Bands. Man hat ihm einfach geschrieben oder seine Nummer in Chicago gewählt. Besprochen wurden nur organisatorische Dinge, nichts Geschmäcklerisches. Typisch für ihn sollte alles so effektiv wie möglich über die Bühne gehen. Weil wir zum Beispiel als europäische Band mit Musikequipment im Gepäck Probleme mit der Einreisebehörde hätten bekommen können, verfasste er – geradezu elterlich – einen einseitigen Brief, den wir vorzeigen sollten und in dem er dafür bürgte, dass "bei dieser Band aus Austria kein großes US-Business involviert ist". Den Zettel haben wir in den darauffolgenden zehn Jahren bei jeder USA-Tour dabeigehabt. Zur Sicherheit.

STANDARD: Womit ist Albini auf Ihrem Radar aufgetaucht?

Bogendorfer: Als Kids der 1990er war uns der Tontechniker Albini wahrscheinlich früher bekannt als der Musiker. Allein die Kontroverse um das In Utero-Album von Nirvana kannte damals jedes Kind. Und die ältere Schwester des Bandkollegen versorgte uns dann schon mal mit einer Kopie des Surfer Rosa-Albums der Pixies. Selbst haben wir dann bald ein wenig tiefer begonnen zu graben und Lieblingsplatten angesammelt – meist von Bands aus dem US-Underground –, bei denen auffällig oft dieses "Recorded by Steve Albini" auf der Rückseite stand. Das allein weckte schon unser Interesse.

Valina - Calendaria (An Introduction)

hadhayosh

STANDARD: Was machte sein Electrical Audio Studio so besonders?

Bogendorfer: Einerseits natürlich technische Dinge. Man nimmt dort analog auf Tonband auf, nicht digital. Legendär ist auch seine Mikrofonsammlung inklusive eines alten, ursprünglich für den österreichischen Rundfunk maßgefertigten Röhrenmikrofons. Dazu kommt, dass man an jeder Ecke dieses Gebäudekomplexes spürt, vor allem in den Living Areas, dass sich da jemand Gedanken darüber gemacht hat, wie sich eine normale, hart arbeitende Band – und nicht nur ein Rockstar – wohlfühlen kann. Außerdem fällt mir ein, dass Albini zum Zeitpunkt unserer Aufnahmesessions noch im Studio gewohnt hat. Das hieß, dass du nach den Aufnahmesessions noch neben ihm beim Fernseher gesessen bist und dich köstlich mit ihm oder über ihn amüsieren konntest.

STANDARD: Albini hat sich dem Punk-Ethos sehr verpflichtet gefühlt, wie hat sich das in der Arbeit mit ihm gezeigt?

Bogendorfer: Ich empfand ihn immer als sehr verbindlich, immer auf Augenhöhe, sehr umsichtig und interessiert, oft im richtigen Moment einen Schmäh auf den Lippen – goschert und klug. Und er war ein Supporter, allen gegenüber. Er selbst hat oft betont, dass er sich und das Studio als Teil einer Szene sieht, in der es nicht darum gehen kann, Menschen oder Dinge auszusaugen, nur zwecks Profitstreben, bis alle kaputt sind. Mit der Studioarbeit ging's ihm schlicht um das Ermöglichen der kreativen Vorstellungen anderer. Die Reaktionen in den Tagen nach seinem Tod haben gezeigt, dass er damit unglaublich vielen Menschen, mit denen er gearbeitet hat, etwas gegeben und bedeutet hat – von den ganz Großen bis zu tausenden Mittleren und Kleinen aus der Indie-Szene.

Steve Albini 2008 in der Szene Wien – mit einem Fanboy-T-Shirt.

STANDARD: Albini hat Bands wie Nirvana, Pixies, The Jesus Lizard oder PJ Harvey produziert. Ist man da als kleine österreichische Band mit vollen Hosen bei ihm aufgetaucht?

Bogendorfer: Ich müsste lügen, würde ich mich nicht an eine gewisse Anspannung in den Tagen vorm Abflug zum ersten Studiotermin erinnern. Das hätte man als junger Punkrocker aber erstens ungern zugegeben, und zweitens war's damit schnell vorbei, als die Arbeit angefangen hat. Danach war jeder Aufenthalt in Chicago eher ein Besuch bei Freunden – geprägt von konzentrierter Arbeit und sehr viel Spaß.

STANDARD: Man kann resümieren, dass Sie mit seiner Arbeit zufrieden waren. Was war für Sie das Spezielle daran?

Bogendorfer: Ja. Es ist zwar nicht so, dass wir nicht davon gesprochen haben, mit anderen aufzunehmen, etwa unserem Freund John Congleton, Produzent von Bands wie St. Vincent oder Sleater Kinney. Aber irgendwas hat uns am Schluss immer wieder zu Albini geführt. Sicher war's er als Mensch, aber auch das top ausgestattete Studio und die für uns immer zufriedenstellenden Ergebnisse der vorangegangenen Sessions.

STANDARD: Angesichts seines immensen kulturellen Impakts, kam man da mit ihm ins Plaudern während der Arbeit, oder war dafür keine Zeit?

Bogendorfer: Ganz im Gegenteil: Dafür war immer Zeit. Und Steve war – bei allem, was sowieso schon positiv über ihn gesagt wird – ein begnadeter Geschichtenerzähler. Jederzeit bereit, sein inneres Archiv zu öffnen, um mit den wildesten Erlebnissen aus Big-Black-Zeiten bis zu Anekdoten aus den diversen Aufnahmesessions anderer Bands unser Zwerchfell zu strapazieren.

Steve Albini talks about recording Robert Plant and Jimmy Page Remastered Audio HD 720p

porcupineband

STANDARD: Gibt es eine Anekdote, die Sie erzählen können?

Bogendorfer: Schwierig. Ich schätze das Anekdotische aus unseren eigenen Aufnahmesessions so ein, dass es in den Ohren Fremder wahrscheinlich trivial oder zu insidermäßig klingt. Also besser nicht. Aber niemals werde ich seine Story zu Page und Plant vergessen. Aber bei der Anekdote waren die Rolling Stones involviert. Und die klagen angeblich schnell, also lieber nicht. Steve hätte sie Ihnen erzählt. Ihm wär's wurscht gewesen.

Steve Albini am Primavera Sound Festival in Madrid 2023. Den Gitarrengurt hatte er wie immer um die Hüften gebunden. EPA

STANDARD: Wie haben Sie von seinem Tod erfahren?

Bogendorfer: Eine befreundete Musikerin hat mich angerufen.

STANDARD: Wie sehr hat Sie das getroffen?

Bogendorfer: Schon hat's mich getroffen. Wie ganz viele in der Musikwelt. Wenn so ein Held geht, noch dazu so jung, ist das sehr traurig. Mit seiner großzügigen Art wird er vielen Menschen fehlen. Und die Musikszene wird mit Albini den Indie-Advokaten schlechthin verlieren, eine Stimme, die sehr klar gesprochen und dabei auch immer echt geklungen hat. Farewell. (Karl Fluch, 14.5.2024)