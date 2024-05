Ob bei Protesten gegen die polizeiliche Räumung des sogenannten Palästinacamps in Wien oder bei anderen antiisraelischen Protesten in den vergangenen Monaten, eine Gruppe will besonders auffallen. Auf ihren Transparenten, in ihren Reden oder in persönlichen Gesprächen betonen ihre Mitglieder, dass sie Jüdinnen und Juden sind. Sie empören sich darüber, dass "Verbrechen in Gaza in ihrem Namen" begangen werden, wie sie sagen. Sie solidarisieren sich mit den Palästinenserinnen und Palästinensern und protestieren gegen "Apartheid, Ungerechtigkeit, Besatzung, ethnische Säuberung und Völkermord". Dabei kommen ihnen Vergleiche mit dem NS-Terror leicht über die Lippen.

Video über das Palästinacamps in Wien, vor seiner Räumung.

Ihre Anwesenheit wird von anderen Demonstrierenden genutzt, um Vorwürfe des Antisemitismus zu entkräften. "Wir können keine Antisemiten sein, wenn Juden mit uns protestieren", lautet eine gängige Argumentation. "Neu ist das Ganze nicht, schon der bekennende Antisemit und Bürgermeister Wiens, Karl Lueger, wusste seinen Antisemitismus mit dem Verweis auf seine jüdischen Bekannten zu bagatellisieren", sagt die Antisemitismus-Forscherin Isolde Vogel vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) zu derartigen Aussagen.

Wilhelm L., ein Aktivist und Organisator von Demonstrationen gegen Israel, betonte bei einer Veranstaltung seiner "Palästina Solidarität Österreich" (PSÖ), wie wichtig die Anwesenheit eines Mannes sei, der von "kommunistischen Widerstandskämpfern mit jüdischem Hintergrund" abstamme. Dies stelle den Versuch, die Palästina-Demonstrationen "als antisemitisch darzustellen, stark infrage".

Protest gegen die Räumung des sogenannten Palästinacamps in Wien Foto: Markus Sulzbacher

Tatsächlich gehören antisemitische Erzählungen und Parolen zum gängigen Repertoire antiisraelischer Kundgebungen in Österreich. Schon bei den ersten Protesten in Wien schwebten Drohungen der Vernichtung "der Juden" in der Luft, darunter der wiederkehrende Schlachtruf "From the River to the Sea – Palestine will be free". Ein Ruf, der nichts anderes als die Auslöschung Israels fordert. Das Land erstreckt sich zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Ergänzend werden die vom Iran gesteuerten jemenitischen Huthis hofiert, seit diese Israel den Krieg erklärt haben. Deren Schlachtruf lautet: "Gott ist groß! Tod den USA! Tod Israel! Verdammt seien die Juden! Sieg dem Islam!"

Wie bei Demonstrationen der Impfgegnerinnen

Vor dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 beteiligte sich L. an Demonstrationen von Impfgegnerinnen und Impfgegnern. Unter sie mischte sich eine kleine Gruppe namens "Juden für Aufklärung". Sie traten auf, um den Vorwurf des Antisemitismus bei den Protesten zu entkräften. Zur Erinnerung: Andere Demonstrierende hefteten sich gelbe Sterne an ihre Kleidung und bezeichneten sich als "die neuen Juden".

Der Auftritt von Jüdinnen und Juden bei den israelfeindlichen Kundgebungen bleibt nicht unwidersprochen. "Auch Juden und jüdische Organisationen können antisemitisch handeln. Aber nicht jede negative Handlung gegen dich ist antisemitisch, nur weil du jüdisch bist oder eine jüdische Organisation repräsentierst", schrieb dazu Bini Gutmann, Mitglied des Exekutivrats des World Jewish Congress, auf X, vormals Twitter.

"Hat schon im Kindergarten nicht funktioniert"

Die Journalistin Anna Goldenberg vom Falter meldete sich ebenfalls zu Wort. Sie betonte, dass die Anwesenheit von Juden nicht gleichbedeutend mit einer Anti-Antisemitismus-Impfung sei. Sie schrieb auf X: "Wer das behauptet, betreibt Tokenismus und nutzt Vertreter einer Minderheit, um sich vor Vorwürfen zu schützen. Es ist falsch, so zu tun, als hätten alle jüdischen Menschen dieselbe Meinung."

Beitrag auf X von Anna Goldenberg.

Sie kritisierte auch das "schwache Argument", die Anwesenheit anderer zur Rechtfertigung der eigenen Position zu nutzen, ein Verhalten, das schon "im Kindergarten" nicht funktioniert habe, findet Goldenberg.

Auch die DÖW-Mitarbeiterin Vogel betont, dass "der Verweis auf die Unterstützung der eigenen antiisraelischen Agenda durch jüdische Einzelpersonen" nicht "vor antisemitischen Denkmustern bewahrt". Sie kann aber durchaus als "Koscher-Stempel" dienen, in jedem Fall "vereinnahmt sie jüdische Positionen für eigene Zwecke und hemmt eine selbstkritische Auseinandersetzung. Das Nennen von jüdischer Unterstützung gleicht einem Alibi." Vogel sagt auch, dass der Besuch einer Gedenkstätte "oftmals wie eine Schutzimpfung gegen Judenhass" präsentiert werde. "Genauso hält sich die Vorstellung hartnäckig, dass Geschichtsunterricht über den Nationalsozialismus ausreichende Präventionsarbeit sei. Gerade der Externalisierung von Antisemitismus wirken diese Ansätze aber kaum entgegen und bestärken die Verortung von Antisemitismus als rein historisches und nationalsozialistisches Phänomen."

Holocaustleugnerkonferenz in Teheran

Dass Jüdinnen und Juden auch antisemitisch handeln können, zeigte sich etwa im Jahr 2006 bei der "Holocaustleugnungskonferenz" (offizieller englischer Titel: International Conference on "Review of the Holocaust: Global Vision") in Teheran. Damals nahm auch eine Abordnung der jüdischen ultraorthodoxen Gruppierung Neturei Karta teil – neben Antizionisten, Rechtsextremisten und Islamisten aus zahlreichen Ländern –, um die Shoah zu leugnen und Israel zu verunglimpfen. Auch aus Österreich reisten damals bekannte Gesichter aus dem rechtsextremen Milieu an.

Die "Araber sind auch Semiten"-Erzählung

Auf den aktuellen israelfeindlichen Demonstrationen gibt es noch eine andere oft gehörte Erklärung, die versucht, Judenhass zu leugnen: "Araber sind auch Semiten, sie können also keine Antisemiten sein." Ein Unsinn. Die Bezeichnung Jüdinnen und Juden als "Semiten" stammt von Judenfeinden, wie der Journalist Ronen Steinke in seinem Buch Antisemitismus in der Sprache aufzeigt. Der Begriff "Semiten" entstand im 19. Jahrhundert, als der religiös begründete Judenhass eine rassistische Wendung nahm. Die Propagandisten dieser Ideologie brauchten neue Vokabeln, da ja Jüdinnen und Juden auch zu anderen Religionen konvertieren können. Also erfanden sie eine "Rasse", die unveränderlich ist. Seitdem hat die "Ethnie" der "Semiten" nur in der Scheinwelt der Rassenpseudowissenschaft Platz gefunden.

Auch der Begriff "Antisemitismus" entstand Ende des 19. Jahrhunderts und bezeichnete schon ursprünglich ausschließlich die Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden. (Markus Sulzbacher, 16.5.2024)