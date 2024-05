Wien - Der Kurt-Vorhofer-Preis geht dieses Jahr an "Kleine Zeitung"-Chefredakteur Hubert Patterer. "Seine Beiträge fußen auf seiner standfesten, unabhängigen und kritischen Haltung gegenüber Machthabern aller Art, bleiben aber, und das zeichnet ihn aus, immer auf dem Pfad der Konstruktivität", heißt es in der Jurybegründung. "Was Patterer schreibt, ist niemals Mainstream, sondern zeichnet sich durch Breite, gesamtgesellschaftliche Einordnung und stilistische Brillanz aus. Dabei kennt der angesehene Leitartikler keine parteipolitische Beißhemmung."

Vorhofer-Preisträger 2024 Hubert Patterer. Foto: APA, Kleine Zeitung

Patterer zeichne sich lautJ ury durch Mut zur Selbstkritik aus, wenn diese angebracht ist, "aber stets ohne effektheischende Selbstgeißelung. Seine herausragenden sprachlichen Fertigkeiten sind in dieser Ausprägung ein Alleinstellungmerkmal im österreichischen Journalismus." Seine Verteidigung von Freiheit und Demokratie sei "niemals missionierend und bleibt immer erklärend. Das macht Hubert Patterer in jeder Weise zu einem couragierten journalistischen Ausnahmekönner".

Der Kurt-Vorhofer-Preis wird heuer zum 29. Mal im Gedenken an den Innenpolitik-Journalisten Prof. Kurt Vorhofer gemeinsam von der Journalistinnen Gewerkschaft und der "Kleinen Zeitung" vergeben. Mitglieder der Jury waren Ingrid Brodnig, Antonia Gössinger, Renate Graber, Michael Jungwirth, Tamara Slavik, Barbara Teiber, Barbara Toth, Monika Riedel, Paul Vécsei. (red, 14.5.2024)