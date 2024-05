3D-Bogensportpark Kahlenberg

Bogenschießen auf dem Kahlenberg zieht viel Altersgruppen an Heribert Corn

Durch den Wald hirschen und mit Pfeil und Bogen auf Gummirehe zielen? Klingt kindisch, macht aber Bogenschützen aller Altersstufen Spaß, weil bei 100 realitätsnahen Zielen auch die Beine ordentlich Bewegung bekommen. Die mit Öffis erreichbare Anlage in Wien ist bei Einsteigern wegen des Verleihs und der raschen Einschulung beliebt. Dementsprechend voll ist es manchen Tagen.

bogenschiessen.erlebniswelt-kahlenberg.at

Club Naturaktiv

Gefundene und beschädigte Pfeile werden am Ende des Parcours gesammelt Heribert Corn

Sehr natürliche und weitläufige Anlage in Irenental, bei der 72 Ziele auf drei Runden mit insgesamt elf Kilometer verteilt wurden. Die kleine Runde ist vergleichsweise günstig, gute Scheibenanlage.

naturaktiv.at/bogensport

Bogenparcours Scheiblingstein

Ein paar Bergerln weiter am Scheiblingstein liegt ein Parcours mit zwei Runden (30 und 40 Ziele) unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, Aussicht und anspruchsvollem Gelände; liebevoll angelegt, unterwegs Kühlboxen mit Getränken, kein Bogenverleih, aber ganzjährig bespielbar.

bogenparcours-scheiblingstein.at

Arco Vienna Club

Ein internationaler Bogenclub in Wien, der auch ein per Beamer gefüttertes Schießkino direkt am Donau­kanal anbietet; nur nach Tauglichkeitsüberprüfung, z. B. per 90-minütigen Basiskurs um 60 Euro inkl. Leihausrüstung.

arco-vienna.at

Kreuttal Parcours

Meist kann man schon nach einem Crashkurs loslegen Heribert Corn

Kleine Anlage im Weinviertel mit Tageskarte um zehn Euro (Kinder fünf Euro), wo auch dreistündige Schnupperkurse in kleinen Gruppen angeboten werden. Ideal für Einsteiger zum Kennenlernen.

tbsw.at

(RONDO, Sascha Aumüller, 18.5.2024)