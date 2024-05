Soll hochrangigen Sicherheitsbeamten wegen der Russland-Tangente schon länger ein Dorn im Auge gewesen sein: Nicolas Stockhammer. Collage: derStandard/Friesenbichler Fotos: Martina Berger, AdobeStock, Imago

Bei Verbindungen zu Russland wird man nicht nur in österreichischen Sicherheitskreisen besonders hellhörig – zu groß ist der Imageschaden, den die Vorwürfe gegen frühere Verfassungsschützer und ihre mutmaßliche Spionage für Russland erzeugt haben. Und zu groß ist auch der Druck aus dem Ausland, endlich die vielen Spuren nach Moskau in den Griff zu bekommen.

Dass mit Nicolas Stockhammer ausgerechnet der Leiter eines Lehrgangs für Verfassungsschützer kritische Fragen zu seinen Russland-Verbindungen beantworten muss, sorgte daher für mächtigen Wirbel im Staatsschutz. Nun hat Stockhammer die Konsequenzen gezogen: Er werde seinen Posten als Leiter des Lehrgangs "Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism & Intelligence" an der Donau-Uni Krems ruhend stellen, ebenso seine Lehrtätigkeiten – zumindest vorerst.

"Auf eigenen Wunsch"

Das gab das Innenministerium auf Anfrage des STANDARD bekannt. Die Universität habe das Ressort zuvor darüber in Kenntnis gesetzt, "dass der Lehrgangsleiter bis zur Klärung des Sachverhaltes auf eigenen Wunsch die Leitung und seine Lehrtätigkeiten ruhend gestellt hat".

Die Recherchen hatten das Ministerium zuvor offenbar alarmiert: "Selbstverständlich ist das BMI in seiner Aufgabe als Sicherheitsbehörde mit der Universität unverzüglich in Kontakt getreten, ein entsprechender Austausch zum Sachverhalt hat stattgefunden", heißt es in einer Stellungnahme des Ressorts.

Das Innenministerium hatte den Lehrgang zuvor als "einen wichtigen Schritt in Richtung der Entwicklung einer nachrichtendienstlichen Kultur in Österreich" beworben; Zielgruppe seien Personen, die "einschlägige Berufserfahrung in Bereichen wie Nachrichtendiensten, der Polizei, dem Militär oder der Unternehmenssicherheit nachweisen können". Das Ressort fördert den Lehrgang entsprechend mit fast 900.000 Euro – betont aber, dass Stockhammer lediglich einen arbeitsrechtlichen Vertrag mit der Universität habe, nicht mit dem Ministerium.

Die nötigen Referenzen für den Job konnte Stockhammer vorbringen: Er promovierte an der Universität Wien, war Post-Doc an der Humboldt-Universität in Berlin und später an der österreichischen Landesverteidigungsakademie tätig.

Doch eine Sache im Lebenslauf von Stockhammer warf in Sicherheitskreisen ernsthafte Bedenken auf und wurde durch den STANDARD öffentlich: sein Job bei Centrex. Wie kommt ein Politikwissenschafter dazu, von 2006 bis 2011 bei einem Erdgaslieferanten zu arbeiten, dessen zyprischen Ableger etwa der Stern einst als "zentrale Schaltstelle im mysteriösen Geflecht der Gazprom-Firmen" bezeichnet hat?

Indirekte Tangente zu Marsalek-Enthüllungen

Stockhammer sagte auf Anfrage des STANDARD, er habe sich einfach auf eine offene Stelle beworben – mehr stecke nicht dahinter. Doch Recherchen zeigen, dass Stockhammer noch viel länger Verbindungen nach Russland hatte: zur Familie Schumilin. Laut Firmenbuch sitzt der Terrorforscher bis heute in deren Wiener Privatstiftung; er selbst gibt an, das Mandat zurückgelegt zu haben. Die beiden Stifter Sergej und Wladimir Schumilin sind Vater und Sohn; Ersterer soll mit Centrex zu tun gehabt haben, Zweiterer einen gutdotierten Job im russischen Militär ausgeübt haben und laut gut informierten Sicherheitskreisen über Kontakte zum russischen Militärgeheimdienst GRU verfügen.

Stockhammer betont, er sei mehrfach sicherheitsüberprüft – und zwar so penibel, dass er auch in Nato-Forschungsprojekten mitarbeiten könne. Die Außenwirkung seiner Aktivitäten ist dennoch problematisch, das hört man auch aus Österreichs Sicherheitsbehörden, die intensiv damit kämpfen, Österreichs Ruf als russisches Einfallstor nach Europa abzuschütteln.

Dazu kommt, dass der Lehrgang in Krems eine indirekte Tangente zu den brisanten Enthüllungen rund um die Aktivitäten des flüchtigen Ex-Wirecard-Managers Jan Marsalek und seiner Zuträger aus dem einstigen österreichischen Verfassungsschutz hat. Bis vor kurzem soll der Publizist und Kommunikationsberater Alexander Surowiec Lehrgangsteilnehmer gewesen sein – und von ihm hat Marsalek-Komplize Egisto Ott angeblich schwer verschlüsselte deutsche Sina-Laptops erhalten. Einer davon soll mittels russischer Spione nach Moskau gelangt sein. Was darauf gespeichert war? Das würden auch Österreichs Ermittler gerne wissen. (Jan Michael Marchart, Fabian Schmid, 14.5.2024)