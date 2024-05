Ein neuer Bericht erinnert an die vielen Konflikte in anderen Erdteilen, die viel mehr Hilfe und Aufmerksamkeit verdient haben

Mehr als sechs Millionen Sudanesen und Sudanesinnen sind im Jahr 2023 geflüchtet. AFP/LUIS TATO

Denkt man heutzutage an Kriege, kommen einem in Europa natürlich vor allem die Ukraine und Gaza in den Sinn. Berichte wie jener des Internal Displacement Monitoring Centre vom Dienstag erinnern – leider viel zu selten – daran, wie groß das Leid in jenen Regionen ist, über die hierzulande kaum gesprochen wird.

75,9 Millionen Binnenflüchtlinge weltweit hat die internationale NGO Ende 2023 gezählt. Das ist ein neuer Rekord für Menschen, die in ihrem Heimatland vertrieben wurden. Zur Einordnung: 2014 waren es gerade einmal 37,9 Millionen Binnenflüchtlinge. Und in den vergangenen Jahren ist die Zahl um satte 51 Prozent gestiegen.

Warnung vor einer Invasion

Fast 50 Prozent dieser traurigen Schicksale spielen sich allein im subsaharischen Afrika ab, dort finden sich mit den Bürgerkriegen im Sudan und den Kämpfen im Kongo auch jene Konflikte, die 2023 die meisten Binnenvertriebenen zur Folge hatten. Das wird in Europa gerne einmal vergessen, wo es in Sachen Afrika zumeist darum geht, vor einer Invasion aus dem Süden zu warnen und die Grenzen dichtzumachen.

Nach Gaza folgen an vierter und fünfter Stelle die Kriege in Myanmar und Äthiopien. Zu sagen, dass diese Konflikte von der Welt so gut wie vergessen werden, ist keineswegs übertrieben. Die humanitäre Unterstützung ist relativ überschaubar, genauso die diplomatischen Bemühungen, der Gewalt dort ein Ende zu setzen. Die Betroffenen haben aber mehr Hilfe verdient – unabhängig davon, in welchem Land sie leiden. (Kim Son Hoang, 14.5.2024)