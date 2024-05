Dunkle Wolken zogen am Montagnachmittag über das Anıtkabir, das Mausoleum des türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara. In den 1940er-Jahren zu Ehren des kurz zuvor gestorbenen "Vaters der Türken" fertiggestellt, erinnert das Gebäude an einen griechischen Tempel. Bis zu 20.000 Menschen besuchen den neoklassizistischen Bau jeden Tag. Schülerinnen auf Klassenfahrt, Touristen aus Mexiko, Türkinnen mit Kopftuch, Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg samt Medientross – alle hielten sich unter den strengen Blicken der Uniformierten penibel an das Protokoll, das vorsieht, dem steinernen Grabmal niemals den Rücken zuzukehren.

Das Atatürk-Mausoleum ist traditionell das erste Ziel von Staatsgästen in Ankara. APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

Was lange ebenso in Stein gemeißelt schien, der stramme Westkurs nämlich, den Atatürk seinem Land einst mit harter Hand verordnet hatte, ist zuletzt aber stark unter Druck geraten. Die jahrelangen Querelen rund um den Nato-Beitritt Schwedens führten der Welt vor Augen, zwischen wie vielen Stühlen die Türkei unter dem islamisch-konservativen Langzeitstaatschef Recep Tayyip Erdoğan inzwischen sitzt. Aber auch, wie weit sie gewillt ist zu gehen, um ihre strategische Position zwischen Ost und West, Nord und Süd möglichst gewinnbringend zu nutzen.

Außenminister Alexander Schallenberg legte am Grabmal Atatürks einen Kranz nieder. APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

Im Streit um den Nato-Beitritt des skandinavischen Landes lenkte Ankara nämlich erst ein, als die USA dem zuvor wegen eines türkischen Militärdeals mit Russland blockierten Ankauf neuer Kampfjets zustimmten. Dass Erdoğan die palästinensische Terrorgruppe Hamas zwei Wochen nach dem Massaker vom 7. Oktober öffentlich als "Freiheitskämpfer" gepriesen und jüngst sogar Hamas-Chef Ismail Haniyya in Istanbul empfangen hat, trug zur weiteren Entfremdung bei.

Sicherheitsthemen statt Feierstimmung

"Man versucht, auf mehreren Kirtagen gleichzeitig zu tanzen und eine Scharnierfunktion auszufüllen", beschreibt Außenminister Alexander Schallenberg die vielen Dilemmata des Landes am Bosporus. Bei seinem zweitägigen Besuch in Ankara standen deshalb auch weniger die beiden bilateralen Jubiläen – 100 Jahre Freundschaftsvertrag und 60 Jahre Gastarbeiterabkommen – im Mittelpunkt der Gespräche mit Innenminister Ali Yerlikaya und Außenminister Hakan Fidan, sondern die aktuellen Krisen der Region.

Schallenberg und sein türkischer Amtskollege Hakan Fidan vor einem Porträt Atatürks. APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

Besonders deutlich wird Ankaras Balanceakt etwa im Ukrainekrieg. Einerseits gehörte Ankara 2014 zu den vehementesten Kritikern der russischen Annexion der Krim und stattete acht Jahre später Kiew nicht nur mit modernen Bayraktar-Drohnen aus, sondern half auch tatkräftig mit, einen Seekorridor für ukrainisches Getreide ins Leben zu rufen.

Andererseits schert das Nato-Mitglied am Südufer des Schwarzen Meeres regelmäßig aus, was seine Kontakte zu Moskau betrifft. Erst im vergangenen September ließ sich Erdoğan von Russlands Machthaber Wladimir Putin in Sotschi empfangen. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist Russland – nach der EU, vor China – zum zweitwichtigsten Handelspartner der Türkei aufgestiegen. Schon kurz nach dem russischen Überfall hatte Erdoğan sich den Konfliktparteien als Vermittler angedient. "Der Kern der türkischen Sicherheitsstrategie ist das Ausbalancieren", sagt Walter Glos, der das Ankara-Büro der CDU-nahen deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) leitet. "Natürlich ist ein großer Teil Eigeninteressen geschuldet. Aber zugleich kann die Türkei noch immer mit beiden Seiten sprechen, auch mit Putin."

Heikle Lage

Während für die meisten anderen Nato-Staaten eher im Osten Europas Gefahr dräut, blickt man in Ankara traditionell sorgenvoll nach Südosten: einerseits in die unruhigen Grenzgebiete zu Syrien und zum Irak, andererseits zuletzt vor allem nach Israel und auf die Palästinensergebiete. "In der Türkei macht die geografische Lage die Politik", sagt Schallenberg. "Innen- und Außenpolitik sind hier oft dasselbe." Das zeigt sich auch in Bezug auf den Gazakrieg.

"Trotz einer sehr polarisierten Gesellschaft findet sich in der Sache der Palästinensersolidarität ein extrem hoher Konsens", sagt Bruno Hamm-Pütt, der bei der KAS in Ankara als Analyst arbeitet. Wie vehement sich Ankara zuletzt gegen Israel positioniert hat, lässt sich nicht nur an umstrittenen Äußerungen von Staatschef Erdoğan selbst ablesen, sondern wird auch im Straßenbild sichtbar – etwa in Ankara. An einer großen Einfallstraße, die vom Flughafen in die Innenstadt führt, prangt an einer Hauswand weithin sichtbar ein Plakat mit der Aufschrift "Babykiller Israel", einem als Schwein geschmähten Netanjahu und einem Hakenkreuz. "Die Türkei wollte ihren Verhandlungserfolg im Ukrainekrieg in Gaza wiederholen, was aber nicht gelungen ist, weil Israel das Land nicht als Vermittler akzeptiert", sagt Hamm-Pütt.

Hamas-Chef Ismail Haniyya (li.) besuchte Erdoğan Ende April im Istanbuler Dolmabahçe-Palast. AFP/TURKISH PRESIDENTIAL PRESS S

Für Österreichs Außenminister Schallenberg, der sich um die Freilassung der österreichischen Geisel Tal Shoham aus Hamas-Gefangenschaft bemüht, stellt Ankara seiner martialischen Rhetorik zum Trotz einen wichtigen Player in der Region dar, wie er während seines Besuchs betont. Schließlich sei die Türkei im Moment "einer der wenigen Akteure mit belastbaren Kanälen zur Hamas".

Özgür Ünlühisarcıklı, der das türkische Büro des US-Thinktanks German Marshall Funds leitet, hält die Rolle der Türkei im Gazakonflikt für ein klassisches Beispiel eines "Two-Level-Game": Je nachdem, ob Erdoğan innen- oder außenpolitischer Profit gerade wichtiger ist, passt er seine Strategie gegenüber der Welt an. Weil im Moment keine Wahlen anstehen, suche der 2023 – in einer nur bedingt fairen und freien Wahl – im Amt bestätigte Präsident nun wieder verstärkt die internationale Bühne.

"Strategischer Fehler"

Direkt nach dem Hamas-Massaker habe Ankara versucht, eine konstruktive Rolle einzunehmen – zwar propalästinensisch, aber nicht antiisraelisch. "Weil nun andere Regionalmächte wie Katar und Ägypten die Vermittlerrolle eingenommen haben, ist Erdoğan auf antiisraelische Positionen umgeschwenkt." Der türkische Präsident habe das Hamas-Politbüro deshalb jüngst in die Türkei eingeladen, weil er sich nach dem Krieg eine wichtige Funktion für sein Land verspreche, vermutet Ünlühisarcıklı. Für den Wissenschafter ein strategischer Fehler: "Die Türkei kann im Nahen Osten nur stark sein, wenn sie eine moderate Position einnimmt."

Die Sehnsucht der Türkei nach einer ausgleichenden Rolle in der Welt sei freilich keineswegs eine Spezialität des aktuellen Staatschefs, sagt Ünlühisarcıklı, sondern vielmehr Ergebnis der türkischen Geschichte: "Wegen der brisanten geopolitischen Lage der Türkei wollen die Großmächte hier immer schon Einfluss ausüben. Nach dem Beginn des Ukrainekriegs hat die Welt die Türkei als Vermittlerin wahrgenommen, eigentlich achtet sie aber schon seit osmanischen Zeiten darauf, ausgleichend zu wirken." (Florian Niederndorfer aus Ankara, 14.5.2024)