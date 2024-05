Ein neues rotes Telefon, das ist der Wunsch von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Er meint damit kein neues Smartphone für sich. Es ist vielmehr der historisch gern gebrauchte Begriff für einen schnellen, möglichst direkten Draht zwischen politisch-militärisch hochrangigen Führungspersönlichkeiten. Schallenberg schlug das neue rote Telefon im Rahmen seiner jüngsten Türkei-Reise vor. So soll es zwischen der Türkei und Österreich, aber auch der Türkei und Europa insgesamt zur effektiveren Kooperation in Fragen der Terrorismusbekämpfung kommen. Wie bereits in den vergangenen Jahren brachte die ÖVP das Thema auch umgehend in Verbindung zu Fragen der Migrations- und Kriminalitätsbekämpfung.

Alexander Schallenberg auf diplomatischer Mission in der Türkei. APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

Nun ist es so, dass es speziell auf EU-Ebene schon umfassende Kooperation gibt. Das Europäische Polizeiamt, kurz Europol, mit Sitz in Den Haag macht es sich zur Aufgabe, die Zusammenarbeit etwa in den Bereichen Drogenhandel, Schleuserkriminalität, Menschenhandel, Geldfälscherei oder dem Handel mit radioaktiven und nuklearen Substanzen zu stärken. Seit der Gründung 1992 nimmt auch die Bekämpfung von Terrorismus eine wichtige Rolle bei Europol ein, seit den Terroranschlägen in europäischen Städten wie Madrid, Brüssel, Wien, Paris oder Nizza umso mehr. Auch in der Intelligence-Direktion des EU-Militärstabs (EUMS INT) sowie im EU Intelligence and Situation Centre (IntCen) laufen Informationen zusammen, koordiniert werden diese Infos auch vom 56-jährigen Niederländer Bartjan Wegter, dem EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung. Die innereuropäischen Strukturen sind also durchaus vorhanden und funktionieren. Mehr geht freilich fast immer.

Nachrichtendienstexperte Thomas Riegler spricht im STANDARD-Gespräch jedenfalls davon, dass man sich innereuropäisch speziell seit 9/11 von einem "Need-to-know-Prinzip" hin zu einem "Need-to-share-Prinzip" wandelte – das sei funktionierender europäischer Standard. Mit "teils problematischen Partnern wie der Türkei, die starke Eigeninteressen verfolgen", sei die Kooperation mit Sicherheit verhaltener. Von einer Partnerschaft auf Augenhöhe könne trotz Nato-Mitgliedschaft der Türkei nicht gesprochen werden. Jeglicher Deal mit der Türkei, die ihre geostrategische Lage unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan mehr denn je ausnutze, werde bestimmt "mit Argusaugen beobachtet", so Riegler.

Kubakrise

Die Mutter aller roten Telefone wurde übrigens vor mehr als 60 Jahren anlässlich der Kuba-Krise im Kalten Krieg eingerichtet, als die Welt im Oktober 1962 kurz vor dem dritten Weltkrieg stand. In letzter Sekunde kam es zu einer Entspannung, doch beide Supermächte waren sich einig, dass die bisherige Krisenkommunikation unter anderem mittels Briefen für solche Situationen viel zu langsam war.

Weder Jimmy Carters noch John F. Kennedys rotes Telefon, aber immerhin jenes von Freddie Mercury. AFP/DANIEL LEAL

1963 einigten sich Washington und Moskau auf einen direkten Kommunikationsweg zwischen den Staatsführungen. Obwohl sich Telefone auf diplomatischer Ebene ab den 1950er-Jahren als bevorzugtes Kommunikationsmittel etablierten, setzten Weißes Haus und Kreml mit Fernschreibern trotzdem auf schriftliche Kommunikation. So könne man eher die diplomatische Etikette einhalten und unüberlegte Kommentare verhindern, so die Überlegung.

Jimmy Carters rotes Telefon

Da all diese Details aber lange geheim blieben, setzte sich in der Öffentlichkeit die Vorstellung eines roten Telefons durch, die auch in Filmen und TV-Serien umgesetzt wurde. US-Präsident Jimmy Carter ließ sich deshalb sogar wirklich ein rotes Telefon anfertigen. Es sollte als ein Symbol der Macht dienen. Was Schallenbergs Vorschlag eines roten Telefons betrifft, begrüßte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya die Entscheidung und betonte mit einem Augenzwinkern, dass die Farbe des Telefons letzten Endes egal sei.

Seit 2008 besteht der heiße Draht aus einem Computernetzwerk, das über zwei Satellitenfunkverbindungen und eine Glasfaserkabelverbindung als Backup läuft. Außerdem hat Washington mittlerweile eine ähnliche Verbindung nach Peking. Zudem gibt es Kommunikationskanäle zwischen den Atommächten Pakistan und Indien sowie zwischen Nord- und Südkorea. Auch können einander seit 2015 die Militärführungen der Nato und Russlands direkt kontaktieren. (Kim Son Hoang, Fabian Sommavilla, 14.5.2024)