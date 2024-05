Joost Klein wurde disqualifiziert, und es gibt wohl ein Nachspiel. AFP/TT NEWS AGENCY/JESSICA GOW

Das kam noch nie vor, aber es war dann auch schnell vergessen. Nemo, beim Song Contest in Malmö siegreich für die Schweiz, hatte seine Siegesstatue zerbrochen, aber Ersatz war schnell gefunden. Andere Ereignisse wirken allerdings heftig nach. So berichtet The Guardian, dass der niederländische und disqualifizierte Song-Contest-Teilnehmer Joost Klein, so die schwedische Polizei, angeklagt werden dürfte.

Womöglich muss sich Klein wegen Drohungen gegen eine Contest-Mitarbeiterin, die sich beschwert hatte, vor Gericht verantworten. Klarheit wird es erst in einigen Wochen geben. Auch was eigentlich passiert ist, bleibt nach wie vor unklar. Ein Sprecher der Polizei meinte, die Erwartungen würden in Richtung "Strafverfolgung" gehen, die maximal zu einer Geldstrafe führen dürfte.

Rechtliche Verbesserungen

Auch Nemo, für die Schweiz siegreich, löst in seiner neutralen Heimat außermusikalische Debatten aus. Der Schweizer Act, der sich nonbinär definiert, hat in der Schweiz eine Debatte über den dritten Geschlechtseintrag neu ausgelöst. So hofft Sandro Niederer vom Transgender Network Switzerland auf rechtliche Verbesserungen für nonbinäre Personen, also Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau definieren. Das Ziel sei ein dritter Geschlechtseintrag in der Schweiz – oder gar kein Geschlechtseintrag, sagte Niederer.

Nemo landet in der Schweiz. AFP/ARND WIEGMANN

In der Schweiz lebten mehrere Zehntausend, wenn nicht gar 100.000 Nonbinäre, die davon betroffen seien, sagte Niederer gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Nonbinäre erlebten Diskriminierung, Nemo setzt sich denn auch für einen dritten Geschlechtseintrag in der Schweiz ein. Der Schweizer Justiz- und Polizeiminister, SP-Bundesrat Beat Jans, zeigte sich bereit, Nemo deswegen zu einem Gespräch zu treffen. Nemo seinerseits erklärte, dass er sich auf einen baldigen Kaffee mit dem Justizminister freue. Es sei wichtig, dass nonbinäre Menschen eine Stimme hätten und gehört würden. Das Bieler Musiktalent hatte sich im November als nonbinär geoutet.

Problem mit Flagge

Die Europäische Rundfunkunion (EBU), die sich als Krisenmanagerin nicht gerade ausgezeichnet hat, bekommt auch von der EU-Kommission eine Beschwerde: Es durfte nämlich beim Finale groteskerweise die Europaflagge nicht gezeigt werden. "Aus unserer Sicht gibt es absolut keinen Grund dafür, dass diese Flagge, die ja auch die Flagge der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europarates ist, vom Veranstaltungsort verbannt werden sollte", so der Sprecher. Man sei mit der EBU in Kontakt.

Die EBU teilte mit, wie in den vergangenen Jahren seien in Malmö die Flaggen der teilnehmenden Länder und Regenbogenflaggen zugelassen gewesen. Ein ausdrückliches Verbot der EU-Flagge habe es nicht gegeben. Aber: "Aufgrund der verschärften geopolitischen Spannungen wurde die Flaggenpolitik bei der diesjährigen Veranstaltung von den Sicherheitskräften strenger durchgesetzt."

EBU denkt nach

Für den kommenden Eurovision Song Contest in der Schweiz "werden wir uns die Flaggenregeln gemeinsam mit dem ausrichtenden Sender SRG SSR erneut anschauen", teilte die EBU mit. Vorher sollte sie aber in sich gehen und den jetzigen Contest auf eigene Fehler hin analysieren. (Ljubiša Tošić, APA, 14.52024)