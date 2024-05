Bundestrainer Julian Nagelsmann legt am Donnerstag seine Karten endgültig auf den Tisch. IMAGO/Jürgen Kessler

Wien/Berlin – Zizerlweis ist ebenso keine Farbe wie Lohengrün, sondern die Vorgangsweise des deutschen Fußballbundes (DFB) vor der offiziellen Verkündung des Kaders für die Heimeuropameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli), die am Donnerstag in Berlin über die Bühne geht. Seit dem Wochenende lanciert Bundestrainer Julian Nagelsmann die Namen von Auserwählten, die dafür genutzten Kanäle sind höchst unterschiedlich.

Ein Tiktoker und Autor präsentiert per Video in einem Pflegeheim eine Torte mit dem Antlitz von Leverkusen-Verteidiger Jonathan Tah. Wenig später, in der RTL-Sendung Exclusiv – Das Starmagazin mit Moderatorin Frauke Ludowig, wird der Name Aleksandar Pavlovic von Bayern München genannt. Dass Weltmeister Manuel Neuer wenig überraschend mit von der Partie sein wird, verkündet eine Influencerin namens "Dachdeckerin Chiara". Den Auftakt der Schnitzeljagd hatte am Sonntagabend zur Primetime die Tagesschau gemacht. Nach der Kunde von einem Großbrand in Warschau teilte Sprecher Jens Riewa mit, dass der Dortmunder Nico Schlotterbeck etwas überraschend den EM-Kader schmücken wird. Mittlerweile häufen sich die Nennungen, insgesamt acht EM-Spieler waren es bis Dienstagnachmittag.

Dreckfresser

Die Nennung der Namen durch Prominente, Fans, Influencer und Medien soll Aufmerksamkeit erzeugen und die Vorfreude auf das erhoffte Sommermärchen 2.0 steigern. Gesammelt werden all die Namen und Filmchen auf der Instagram-Seite des DFB unter einem goldenen Pokalsymbol mit dem Titel "Kader".

Welche Kriterien Bundestrainer Nagelsmann seiner Auswahl zugrunde legt, verdeutlichte er in einer Dokumentation der ARD (Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?). "Es wird das Entscheidende sein, dass wir Spieler auf dem Feld haben, die gerne Dreck fressen – und Spieler, die gerne mal den finalen Zuckerpass spielen", ließ der Bundestrainer in aller ihm eigenen Schnoddrigkeit wissen.

Trotzdem lachen

Wie das lustige Schnitzeljagen bei denen ankommt, die sich bei Nennung bestimmter Namen ausrechnen können, dass sie nicht dabei sein werden, ist nicht überliefert. Wenige Stunden nachdem der Dortmunder Stürmer Niclas Füllkrug bei 1 Live und per Video aus Dortmund als EM-Fahrer präsentiert worden war, sickerte durch, dass sein Teamkollege Mats Hummels eher nicht dabei sein wird.

Der 35-jährige Weltmeister, zuletzt maßgeblich daran beteiligt, dass die Borussen das Finale der Champions League am 1. Juni gegen Real Madrid bestreiten, dürfte dieses Schicksal mit Leon Goretzka teilen. Der 29-Jährige vom FC Bayern war jedenfalls nicht bereit, so tief zu sinken, aus dem Kakao, durch den man ihn zieht, auch noch zu trinken. Passend zu seinem wohl geplatzten EM-Traum stellte Goretzka unter dem Motto "Lach doch mal!" ein Foto ins Netz, das ihn entspannt daheim auf der Couch zeigt, von wo aus er auch das Turnier verfolgen dürfte.

Die richtigen Besten

Bundestrainer Nagelsmann sieht sich eben im Dilemma. "Es ist die Crux, dass man nicht immer sagt, wir müssen die besten Spieler finden, sondern die Spieler, die am besten passen für die Rolle." Das gemahnt doch sehr an Josef Hickersberger, der vor der Heim-EM nicht die Besten Österreichs, sondern schlicht die Richtigen nominieren wollte. Für Ralf Rangnick sind wohl die Richtigen die Besten – sofern sie nicht verletzt sind. Österreichs Teamchef nominiert seine EM-Auswahl am Dienstag in Wien. (Siegfried Lützow, 14.5.2024)