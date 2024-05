Statt Harald Vilimsky (Bild) bekommen User auf vilimsky.eu den sozialdemokratischen Kandidaten Andreas Schieder zu sehen. Heribert Corn

Im Rahmen der EU-Wahl hat sich die SPÖ die beiden Domains vilimsky.eu und fpö.at gesichert und nutzt diese, um Werbung für ihren Spitzenkandidaten Andreas Schieder zu machen.

Statt des FPÖ-Programms sieht man auf den Domains nun eine Animation, bei der im Satz "Europas Zukunft ist rechts" das letzte Wort durchgestrichen und durch "gerecht" ersetzt wird. Anschließend wird der Besucher oder die Besucherin auf eine Landing-Page der SPÖ weitergeleitet, auf der sich Informationen zum EU-Wahlprogramm der SPÖ finden.

FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky reagiert auf X, vormals Twitter, auf die Aktion und schreibt: "Fairness auf sozialistisch. Was für ein bedauernswerter Haufen die Sozen mittlerweile sind ... Seid Ihr wirklich derart in Panik, so was Mieses machen zu müssen?" Das Presseteam der SPÖ antwortet darauf wiederum relativ knapp: "Wir sichern Frieden und Demokratie. Andere nicht einmal vilimsky.eu."

Die Reaktionen im Social Web reichen von Belustigung bis Empörung. Manche User wiederum verweisen darauf, dass die FPÖ die Sozialdemokraten im Sinne von Marken- und Namensrecht auf Unterlassung klagen kann. Die Domain fpoe.eu – ohne Umlaut – führt übrigens auf das Programm der FPÖ. (red, 14.5.2024)