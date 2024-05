Die blaue Flagge steht für ausgezeichnete Wasserqualität. Getty Images

Rom – Während sich die sonnenhungrigen Italiener auf die Strandsaison freuen, bessert sich die Wasserqualität in den Badeortschaften immer mehr. Als sichtbares Zeichen dafür weht in diesem Sommer an 485 italienischen Stränden die blaue Flagge, an zehn Orten mehr als im vergangenen Jahr. Die Bewertung erfolgt europaweit nach einheitlichen Kriterien durch nationale Organisationen. Die Einhaltung der Standards kann während der Saison durch Stichproben überprüft werden.

Die 1981 gegründete europäische Umweltstiftung Foundation for Environmental Education (FEE), welche die Auszeichnung seit 1985 auch in anderen europäischen Ländern vergibt, teilte am Dienstag ihre diesjährigen italienischen Preisträger mit. Demnach zählen zu den 485 Stränden in 236 Gemeinden 34 Badeorte in Ligurien, das sich somit als Region mit den meisten blauen Flaggen erwies.

Auch 24 Badeorte in der süditalienischen Region Apulien und weitere 20 jeweils in den süditalienischen Regionen Kampanien und Kalabrien erhielten die begehrte Flagge. Ausgezeichnet wurden auch zwölf Ortschaften in Trentino Südtirol wegen der exzellenten Wasserqualität ihrer Seen, das sind zwei mehr als im vergangenen Jahr. (APA, 14.5.2024)