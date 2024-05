Nach den ersten Verkaufserfolgen des SU7 häufen sich negative Berichte. In einem Fall blieb das E-Auto bereits nach 39 Kilometern auf der Autobahn stehen

Lei Jun, Gründer und CEO von Xiaomi, bei der Präsentation des SU7. AP/Ng Han Guan

Eigenen Angaben zufolge hat das erste E-Auto des Smartphone-Herstellers Xiaomi einen erfolgreichen Marktstart hingelegt: In den ersten 28 Tagen nach der Markteinführung des SU7 sollen 75.723 Bestellungen eingegangen sein, 5781 Fahrzeuge wurden in dieser Zeit bereits an Kunden ausgeliefert, bis Ende des Jahres sind 100.000 Auslieferungen geplant.

Doch nun regen sich erste Worte der Kritik, wie unter anderem Golem.de und Car News China berichten. So berichtet ein Käufer, dass sein E-Auto bereits nach 39 Kilometern eingegangen sei: Während einer Fahrt auf der Autobahn erschienen Warnmeldungen auf dem Display, laut denen das Fahrzeug am Wegrand abgestellt werden solle, da es sich bald abschalten werde. Kurz darauf erschien eine Warnmeldung, laut welcher der Antrieb des Autos defekt sei und nicht zwischen Vor- und Rückwärtsgang gewechselt werden könne.

Der Fehler konnte nicht behoben werden, der Händler musste das Auto zwecks Analyse an die Fabrik zurückschicken. Gezeigt wird dies auch in einem Video, das anscheinend vom Besitzer des E-Autos stammt.

Xiaomi SU7 break down after 39 kilometers

CarNewsChina

Dies ist nicht der erste Vorfall, der von Qualitätsproblemen beim Xiaomi SU7 zeugt. So zeigt ein anderes Video, wie der Fahrer eines Testfahrzeugs die Kontrolle über das Auto verliert. Hier vermutet man bei Car News China, dass die Traktionskontrolle versagt hat. Unklar ist allerdings, ob es sich dabei um ein Hardware- oder ein Softwareproblem handelt. Außerdem ist menschliches Fehlverhalten nicht auszuschließen.

Xiaomi SU7 test car crashes due to wild driving and poor traction control

CarNewsChina

Die Medien berichten außerdem, dass der Notbremsassistent (AEB-Funktion) bei einer Geschwindigkeit von 135 km/h nicht mehr funktioniere. Laut Xiaomi soll dieses Problem über ein Over-the-Air-Update behoben werden. Beklagt werden außerdem Unstimmigkeiten bei der Lackstärke an verschiedenen Teilen des Fahrzeugs und ein vorzeitiger Verschleiß der Sitze bei Testfahrzeugen.

SUV von Xiaomi

Indes dürfte Xiaomi daran arbeiten, das eigene Autoportfolio weiter auszubauen: Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ist bereits für das Jahr 2025 die Produktion eines SUVs geplant, der in Konkurrenz zu Teslas Model Y treten soll.

Entsprechende Gerüchte gab es bereits 2021, als Xiaomis CEO Lei Jun den Einstieg in das Geschäft mit E-Autos ins Visier genommen hatte. Dann entschied sich das Unternehmen jedoch offensichtlich, den Launch des SU7 vorzuziehen. (stm, 14.5.2024)