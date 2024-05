Breezy Johnson ist bis Dezember gesperrt. AP/Giovanni Zenoni

Denver (Colorado) – Die US-Abfahrtsspezialistin Breezy Johnson ist wegen Verstößen gegen Dopingtestmeldepflichten für 14 Monate gesperrt worden. Die Olympia-Siebente von 2018 hat laut einem Urteil der US-Anti-Doping-Agentur dreimal Vorschriften zur Bekanntgabe von Aufenthaltsorten für etwaige Tests verletzt.

Das Protokoll der Anti-Doping-Agentur verlangt von Athletinnen und Athleten, die Behörde täglich darüber zu informieren, wo sie sich für mindestens eine Stunde lang für unangekündigte Tests außerhalb von Wettkämpfen aufhalten.

Ihre rückwirkend festgelegte Sperre endet am 10. Dezember, womit sie in der WM-Saison wieder startberechtigt ist. Die Speedsaison der Frauen beginnt am 14. und 15. Dezember in Beaver Creek (USA), Johnson würde also kein weiteres Weltcuprennen verpassen. Die 28-Jährige hat bisher sieben Weltcup-Podestplätze geschafft. (APA, red, 14.5.2024)