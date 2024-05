Jonas Vingegaard siegte im vergangenen Jahr. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Servus TV zeigt heuer sechs Etappen der Tour de France live, dazu laufen täglich die Highlights jeder Etappe auf der Streamingplattform Servus TV On. Möglich macht das eine Sublizenz von Eurosport, die sich der Salzburger Privatsender gesichert hat.

Bernhard Kohl und Gernot Klement kommentieren für Servus TV die Tour de France. ServusTV / Rene Bauer

Als Kommentator ist Gernot Klement im Einsatz. Ihm zur Seite steht als Experte Ex-Radprofi Bernhard Kohl, der 2008 gedopt auf das Tour-Podest fuhr. Los geht es mit der Tour de France am 29. Juni. Servus TV steigt laut einer Aussendung erstmals bei der vierten Etappe am 2. Juli (ab 13 Uhr) live ein. Weiters entschied sich der Sender für die Etappen am 5., 10., 17., 19. und 21. Juli, wobei Letztere den Abschluss der Tour markiert. (APA, red, 14.5.2024)