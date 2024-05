Ankara – Die Behörden in der Türkei haben 544 Menschen festgenommen. Es wird ihnen vorgeworfen, mit der Bewegung des Erdoğan-Widersachers Fethullah Gülen in Verbindung zu stehen. Wie der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag im Kurzbotschaftendienst X mitteilte, erfolgten die Festnahmen in 62 der insgesamt 81 Provinzen der Türkei. Die Festgenommenen hätten beabsichtigt, sich auf Anweisung der Gülen-Bewegung im öffentlichen Dienst anstellen zu lassen.

Zur Kommunikation hätten sie die Messenger-App Bylock genutzt, die nach Überzeugung der Regierung in Ankara von Gülen kontrolliert wird. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirft Gülen vor, hinter dem Putschversuch von 2016 gestanden zu haben. Gülen, der seit 1999 im Exil in den USA lebt, hat den Vorwurf stets zurückgewiesen.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, wirft dem 83-jährigen muslimischen Prediger Fethullah Gülen (Bild) vor, hinter dem Putschversuch von 2016 gestanden zu haben. REUTERS

Einst wichtiger Verbündeter Erdoğans

Der heute 83-jährige muslimische Prediger, einst ein wichtiger Verbündeter Erdoğans, wird von den türkischen Behörden auch beschuldigt, hinter den Korruptionsvorwürfen gegen die Regierung vom Dezember 2013 zu stehen, als Erdoğan noch Ministerpräsident war.

Im Zuge der Razzien nach dem Putschversuch wurden zehntausende Menschen in der Türkei festgenommen, mehr als 140.000 entlassen oder vom Dienst suspendiert und fast 3000 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Türkei fordert von anderen Ländern regelmäßig die Auslieferung von Gülen-Anhängern und versuchte, deren Freilassung zur Bedingung für den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens zu machen. Schließlich ließ man diese Forderungen aber fallen. (APA, red, 14.5.2024)