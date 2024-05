In Giuseppe Verdis Oper präsentierte sich der gefeierte Heldentenor Andreas Schager erstmals an der Staatsoper im italienischen Repertoire

Andreas Schager (Otello) und Nicole Car (Desdemona). Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Wien – Galoppierende Eifersucht, Femizid, Suizid: Mit seinem Otello hat Giuseppe Verdi ein letztes Mal die dunkelsten Seiten des Menschseins in Töne gesetzt. In der Person des Fähnrichs Jago begegnet das Publikum hier zudem einer Figur, die eine Untugend verkörpert, welche auch im hiesigen EU-Wahlkampf zum großen Aufreger geworden ist: die Intrige. Igor Golovatenko gab den Aufhetzer und bekennenden Hassprediger mit Hilfe seines massiven, und doch geschmeidigen Baritons souverän.

Der Wüterich Otello

Als Desdemona betete, litt und stritt sich Nicole Car in einer makellosen Performance mit ihrem Wüterich Otello in der Person von Bayreuth-Fixstern Andreas Schager. Ach, wenn dieser doch nur nicht immer so laut sänge, wie er es zu tun vermag! Otello ist ein Held, aber kein Heldentenor. Sich vor einem Düsentriebwerk eines Jumbo-Jets wähnend, sehnte man sich nach Kontur und Eleganz.

Für seinen ersten Staatsopernausflug ins italienische Fach dankte das vokale Kraftpaket Schager auch dem Maestro Suggeritore im Souffleurkasten. Dem Maestro im Graben gebührte aber noch viel mehr Lob: Giampaolo Bisanti und das fulminant aufspielende Staatsopernorchester boten am Montagabend eine Meisterleistung. Grelle Drastik, muskulöse Dramatik, zarte Poesie: tutto perfetto! Insgesamt aber gemäßigter Jubel. (Stefan Ender, 14.5.2024)