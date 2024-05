Dem 90-jährigen Regisseur Roman Polanski werfen mehrere Frauen sexuelle Gewalt vor. AFP/THOMAS SAMSON

Paris – Ein Pariser Gericht hat den französisch-polnischen Regisseur Roman Polanski in einem Verleumdungsprozess freigesprochen. Die zuständige Pressekammer stufte Äußerungen Polanskis über die britische Schauspielerin Charlotte Lewis am Dienstag nicht als Verleumdung ein. Der 90-Jährige nahm nicht an der Urteilsverkündung teil.

Polanski, dem mehrere Frauen sexuelle Gewalt bis hin zur Vergewaltigung vorwerfen, war von Lewis verklagt worden. Sie warf ihm vor, sie zu Unrecht der Lüge bezichtigt zu haben. Im Hintergrund stand der Vorwurf der Schauspielerin, Polanski habe sie 1983 als 16-Jährige in Paris vergewaltigt. Diese Vorwürfe mündeten jedoch nicht in ein Gerichtsverfahren, weil Lewis nach eigener Aussage davon ausging, dass der Fall verjährt sei.

Die Äußerungen Roman Polanskis über die britische Schauspielerin Charlotte Lewis (Bild) wurden am Dienstag nicht als Verleumdung eingestuft. AFP/THOMAS SAMSON

Polanski hatte Lewis 2019 in einem Interview "abscheuliche Lügen" vorgeworfen und erklärt, dass die Schauspielerin sich selber in einem Klatschblatt damit gerühmt habe, den Regisseur verführt zu haben. Lewis erklärte während des Prozesses, falsch zitiert worden zu sein. Ein britischer Journalist sagte hingegen aus, die Schauspielerin damals für dieses Interview bezahlt zu haben. (APA, 14.5.2024)