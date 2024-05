Außerdem eine Reportage über Pferde im OP, ein "Wein-Check Österreich" und die Comicverfilmung "Spider-Man: Far from Home"

19.40 REPORTAGE

Re: Patient Pferd im OP Pferdebesitzer aus der ganzen Welt kommen in eine Pferdeklinik ins norddeutsche Lüsche. Denn hier operiert Jan Hein Swagemakers minimal invasiv – mit einer Technik, die er sich aus der Humanmedizin abgeschaut hat. Bis 20.15, Arte

Auf der Suche nach Erfüllung: Renate Reinsve als Julie in „Der schlimmste Mensch der Welt", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Oslo Pictures

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Der schlimmste Mensch der Welt (Verdens vers­te menneske, N/F/S/DK 2021, Joachim Trier) Die fast 30-jährige Julie (Renate Reinsve) driftet in Oslo eher ziellos durchs Leben – bis sie den älteren Comiczeichner Aksel kennenlernt. Während der Altersunterschied die Spannungen in der Beziehung nährt, kommt Julie bei einer Hochzeitsfeier, auf der sie sich unter die Gäste mischt, Evind näher. In zwölf Kapiteln schafft es Regisseur Joachim Trier, Humor mit Tiefgang zu verbinden. Bis 22.15, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

Spider-Man: Far from Home (USA 2019, Jon Watts) Im zweiten Solo für Spider-Man aus dem Hause Marvel verschlägt es Peter Parker (Tom Holland) nach Europa, wo er die Wolkenkratzer Manhattans unter anderem gegen die Dächer Venedigs tauscht. Seine Superkräfte hat er nach wie vor nicht ganz im Griff. Bis 22.10, ZDF

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Demokratie in Gefahr Sind unsere Demokratien in Gefahr? Lisa Gadenstätter ist auf der Suche nach Antworten u. a. in Un­garn und Sachsen unterwegs und lässt Zeitzeugen der Zwischenkriegszeit zu Wort kommen. Bis 21.10, ORF 1

21.55 DOKUMENTATION

Wein-Check Österreich Bedeutet ein hoher Preis bei Weinen auch wirklich eine hohe Qualität? Ist Wein ein reines Naturprodukt, und können Supermarkt-Weine mit dem Vinothek-Sortiment mithalten? Ein Wein-Check mit Reporterin Anna Kratki. Bis 22.45, ORF 1

22.15 CANNES-SIEGER

Titane (B/F 2021, Julia Ducournau) Seit einem schweren Autounfall hat Alexia, die als Show-Tänzerin auf Automessen auftritt, eine Obsession für Fahrzeuge, die bis zur sexuellen Erregung geht. Auf einen Mord im Affekt folgt weitere Gewalt. In ihrem rauschhaften Film rückt Regisseurin Julia Ducournau Identitätskonzepten zu Leibe – in Cannes gab es dafür 2021 die Goldene Palme. Bis 0.00, Arte

22.30 EU-Wahl 2024

Fokus Europa: EU und Migration Das Magazin blickt in die Türkei, begleitet in Kairo junge Ägypter und in Österreich syrische Flüchtlinge. Außerdem werden die Spitzenkandidaten zur EU-Wahl in Sachen europäischer Asylpolitik befragt. Bis 23.05, ORF 2

23.55 DISKUSSION

Auf eine Melange mit Musalek: Depression – "Zeitgeist" oder schwere psychische Krankheit? Der Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek nimmt sich dieses Mal des Themas Depression an, bei dem es zwischen der medizinischen Erkrankung und einer Art "Deprimiertheit" zu unterscheiden gilt. Bis 0.50, ORF 3