Zig tausende Anlegerinnen und Anleger hatten in MEL-Papiere investiert, die dann abgestürzt sind. Die Causa ist nun endgültig vom Tisch. HARALD SCHNEIDER / APA / picture

Die Causa hat die österreichische Strafjustiz seit rund eineinhalb Jahrzehnten beschäftigt und erkleckliche Ausmaße angenommen. Der Ermittlungsakt in dem gegen den früheren Meinl-Bank-Chef Julius Lindbergh Meinl V. und den früheren Meinl-Banker Peter Weinzierl umfasste zum Schluss 9563 Ordnungsnummern, insgesamt wurden sechs Gutachten eingeholt und vierzig Terabyte an Daten aufgearbeitet – was laut Staatsanwaltschaft Wien (StA) ungefähr 44 Millionen Büchern mit je 250 Seiten entspricht.

Nun wurde das Ermittlungsverfahren in der Causa Meinl European Land (MEL) eingestellt, das gab die Behörde am Dienstag bekannt. Schon im Herbst 2022 war ein erster Vorhabensbericht an die Oberbehörden gegangen; dem wurde aber nicht nachgekommen und ein zweiter Vorhabensbericht folgte. Wie DERSTANDARD aus Juristenkreisen hört, war die Staatsanwaltschaft für die Einstellung.

Worum es in der Sache ging:Meinl, Weinzierl und anderen wurde schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen – und zwar zum Nachteil sehr vieler Anleger, die 2005 bis 2007 MEL-Zertifikate erworben hatten.

Kein Vorsatz nachweisbar

Die Staatsanwaltschaft Wien hat aber keinen Vorsatz auf Schädigung und auf unrechtmäßige Bereicherung gefunden. Es sei nicht widerlegbar gewesen, dass die Beschuldigten selbst lange daran geglaubt hätten, das MEL-Geschäftsmodell sei "ein gutes und nachhaltig erfolgversprechendes und daher auch für die Anleger finanziell von Vorteil".

Ein weiteres Thema, in dem ermittelt wurde, spielt zum Höhepunkt der Finanzkrise 2007. Damals hat die MEL eigene Zertifikate im Wert von 1,8 Milliarden Euro zurückgekauft und, so der nun nicht verifizierte Vorwurf, damit den Kurs beeinflusst. Laut Ermittlungsergebnissen konnten die MEL-Direktoren jedoch davon ausgehen, dass sie solche Käufe tätigen durften, und zwar nach der für sie geltenden Rechtslage in Jersey. Der Verdacht der Untreue habe sich nicht bestätigt.

Damit ist die Strafrechtscausa MEL, in der hunderte zivilrechtliche Anlegerverfahren geführt und zum Großteil verglichen wurden, zur Gänze beendet. Es ist kein einziger Verfahrensstrang mehr anhängig. Meinl und Weinzierl hatten immer ihre Unschuld beteuert. Weinzierl sitzt derzeit in London fest: Die USA haben seine Auslieferung im Zusammenhang mit dem Odebrecht-Bestechungsskandal beantragt. (Renate Graber, 14.5.2024)