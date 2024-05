Für Menschen, die zum Wahlarzt oder zur Wahlärztin gehen, soll sich bald eine entscheidende Sache ändern: Sie müssen in der Regel nicht mehr selbst die Honorarnote bei der Krankenkasse vorlegen, um Geld zurückerstattet zu bekommen. Denn ab 1. Juli werden die meisten Wahlärztinnen und Wahlärzte verpflichtet sein, bezahlte Honorare selbst der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zu melden, wenn Patientinnen oder Patienten dies verlangen. Die Übermittlung der entsprechenden Informationen durch den Arzt oder die Ärztin darf nur nach ihrer Zustimmung erfolgen.

Bisher mussten Wahlarztpatientinnen und -patienten Rechnungen in den meisten Fällen selbst zur Refundierung einreichen, ab Juli müssen die Wahlärztinnen und Wahlärzte diese einmelden, wenn die Patientin oder der Patient das wünscht. Getty Images/iStockphoto

Bernhard Wurzer, Generaldirektor des Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), spricht im STANDARD-Gespräch von einem "Meilenstein". Er geht davon aus, dass die Regelung 90 Prozent der Wahlärztinnen und Wahlärzte betrifft. Die Patientinnen und Patienten müssen die Einreichung durch den Arzt einfordern, können eine Einreichung aber auch dezidiert ablehnen, erläutert Wurzer. Das Ziel der ÖGK sei, Honorarnoten künftig automatisiert refundieren zu können, wodurch Patientinnen und Patienten ihr Geld dann binnen 14 Tagen bereits zurückerhalten würden. Aufgrund teilweise handgeschriebener Zettel sei derzeit noch oft ein großer Aufwand zu betreiben, sagt Wurzer.

Die Änderung soll also auch den Aufwand der ÖGK verringern: Wahlärztinnen und Wahlärzte müssen für die Übermittlung dann nämlich ein Programm namens "WAH online" nutzen, eingescannte Zettel mit zum Teil handschriftlichen Anmerkungen sollen dann also passé sein. Auf dem Stand Ende 2023 nutzten es 1138 Ärztinnen und Ärzte, also nur rund jeder zehnte Arzt ohne Kassenvertrag. Wurzer geht von einer breiten Ausrollung aus und zwar auch tatsächlich ab Juli. "Es gibt eine Verpflichtung, und ich gehe davon aus, dass diese umgesetzt wird", sagte er dem STANDARD. Auf ärztlicher Seite wisse man ja bereits seit 1. Jänner von der anstehenden Änderung.

Kritik der Kammer wegen offener Fragen

In der Ärztekammer fühlt man sich allerdings noch ungenügend informiert: Ende April vermeldete die Wiener Kammer, dass man zu dem Thema noch auf Details warte und dies bei Ärztinnen und Ärzten für Verunsicherung sorge. Es sei ja noch völlig offen, wen die Regelung denn nun betreffen werde. Auf Anfrage am Mittwoch hieß es, der Stand sei immer noch derselbe. Wobei die Ärztekammer den Schritt zur elektronischen Übermittlung der Honorarnoten grundsätzlich begrüße, wie sie mitteilte. Allerdings sei es wichtig, offene Punkte rasch zu klären.

Derzeit ist tatsächlich noch eine Richtlinie in Ausarbeitung, die die Umsetzung der entsprechenden Novelle des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes regelt. Darin soll dann festgehalten sein, welche Wahlärztinnen und -ärzte von der Regelung ausgenommen sind, weil ihnen die elektronische Übermittlung nicht zugemutet werden kann. Dabei handelt es sich dann wohl um sehr kleine Arztpraxen – Wurzer geht davon aus, dass die Ausnahme nur Ärztinnen und Ärzte umfassen wird, die aufgrund ihres geringen Einkommens von der Registrierkassenpflicht ausgenommen sind. Auf diese Details wartet die Ärztekammer eben noch.

Die vereinfachte Refundierung dürfte jedenfalls viele Menschen interessieren: Denn das Wahlarztsystem wird, wenn man sich die Entwicklungen bei den Refundierungszahlen ansieht, immer stärker in Anspruch genommen. So zeigte die Beantwortung einer SPÖ-Anfrage, dass sich zum Beispiel in der Allgemeinmedizin die Zahl der refundierten Wahlarzthonorarnoten von 2019 bis 2022 verdreifacht hat, in der Gynäkologie auch beinahe. In der Kinder- und Jugendheilkunde hat sie sich mehr als verdoppelt. (Gudrun Springer, 16.5.2024)