Österreichs ehemalige Nummer eins muss beim Sandplatz-Klassiker in Paris in die Qualifikation

Für Dominic Thiem wird es bei den French Open keine Wildcard geben. APA/dpa/Lukas Barth

Paris – Dominic Thiem muss bei den French Open in Paris in die Qualifikation. Österreichs ehemalige Nummer eins, die am vergangenen Freitag ihr Karriereende mit dieser Saison verkündet hatte, findet sich nicht in der am Dienstag veröffentlichten Wildcard-Liste für den Sandplatz-Klassiker wieder. Die Qualifikation beginnt am Montag kommender Woche, Thiem steht als aktueller Nummer 117 der Welt kein Platz im Hauptbewerb zu. (APA, 14.5.2024)